Melenara y Vargas siguen cerradas al baño y Las Burras y San Agustín abren mañana La zona conocida como El Yodo, en Santa Lucía de Tirajana, se suma a las calas afectadas por una supuesta contaminación marina

Cristina González Oliva Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Las playas de Melenara (Telde), Vargas (Agüimes), Las Burras y San Agustín (San Bartolomé de Tirajana) siguen hoy cerradas al baño debido al vertido que afecta desde hace semanas la costa de Telde y que en los últimos días se ha extendido hacia el sureste de isla. Las dos del sur tienen previsto reabrir mañana.

La mancha amarillenta y aceitosa, que podría provenir de la muerte masiva de lubinas de las jaulas de acuicultura ubicadas frente a Melenara y Salinetas y que ya está siendo investigada por el Seprona, llegó hoy también a la costa de Santa Lucía de Tirajana, por lo que se decidió el cierre temporal y parcial de la zona de Piedras Negras, más conocida como El Yodo.

En Telde, Salud Pública mantiene la recomendación de que Melenara continúe cerrada y mañana se volverá a a valorar para saber si puede permitirse el baño o no, aunque sí se ha constatado que la situación ha mejorado considerablemente. Mientras tanto se han intensificado las tareas de limpieza.

El Ayuntamiento de Agüimes sigue a la espera de los resultados de los análisis de agua, que podrían estar este jueves, para saber si reabre la playa de Vargas. Durante las dos últimas jornadas se realizaron tareas de limpieza y a lo largo de mañana se hará una de choque para restablecer las condiciones del litoral.

Por su parte, el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana anunció a primera hora de esta tarde que mañana reabren las dos calas afectadas después de verificar que están totalmente limpias y que los resultados de los análisis no arrojan incidencias. Por ello, se decidió, de forma consensuada con los servicios de Sanidad, levantar la prohibición de baño en las playas afectadas pero desde este jueves, una vez concluido el periodo de precaución establecido ante la posibilidad de que pudieran llegar restos residuales aislados, detalló el edil de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo.

En Santa Lucía de Tirajana estuvieron durante toda la jornada con vigilancia y tras el análisis por parte de Salud Pública y Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se procedió al cierre parcial y temporal de la zona de baño denominada Piedras Negras, conocida también como el Yodo. El resto de playas siguen abiertas y en seguimiento y observación por parte de los técnicos municipales, explicó la edil Verónica Suárez.

En Ingenio no ha habido incidencias, aunque la unidad de vertidos de la Mancomunidad ha tomado muestras del agua y sigue la vigilancia, pero el vertido no ha llegado a la orilla.

De momento, siguen sin conocerse las causas exactas ni la procedencia de la mancha que se extiende por buena parte del litoral de la zona este de la isla.

