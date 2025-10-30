Estos son los mejores planes para la noche de los Finaos en Gran Canaria Varios municipios de la isla organizan diferentes actividades para disfrutar de una de las noches más especiales del año

La noche de los Finaos en Gran Canaria es una de esas celebraciones que mezcla tradición, memoria y fiesta en partes iguales. Cada 31 de octubre, los canarios recuerdan a sus seres queridos fallecidos al calor de una buena conversación, castañas asadas y música popular. Es una noche en la que las calles y plazas de muchos pueblos se llenan de vida.

En la isla capitalina hay varios municipios como Arucas, Agaete o Telde, entre otros, que van a organizar verbenas y degustaciones de productos típicos, además de talleres y rutas culturales que rescatan las costumbres de antaño. En Las Palmas de Gran Canaria también se va a vivir con intensidad, con diferentes planes repartidos por la ciudad.

Estos son los mejores planes distribuidos por municipios

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza en la Alameda de Colón, la dramatización del episodio de cólera que asoló la ciudad en 1851, a las 21.00 horas. Además, el grupo de Los Gofiones deleitará al público con su tradicional concierto y baile de los Finaos en la Plaza de Santa Ana a las 22.00 horas.

Telde

El consistorio arrancará en la plaza de San Juan a las 19.00 horas, con la representación de estampas vivas y el tradicional asado de castañas en el Rincón Plácido Fleitas. A partir de las 20.00 horas, el ambiente se llenará de música y folclore con los Bailes de Finaos.

La noche continuará a las 21.00 horas con la actividad «La Casa de Don Alonso», una experiencia inmersiva que transportará al público a una historia real. Y para cerrar, La Trova pondrá el toque final de emoción y alegría, llenando la plaza del casco histórico con su inconfundible música y espíritu festivo.

Guía

Desde las 17.00 horas hasta las 03.00 horas de la madrugada, el municipio norteño gozará de numerosos actos festivos. Habrá varios escenarios distribuidos por los alrededores de las plazas y la iglesia. Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas y un delicioso chocolate caliente.

La música tampoco faltará en esta noche tan especial: la Plaza Grande se llenará de ritmo y buen ambiente con las actuaciones de la orquesta Armonía Show, el DJ Aithamy y el grupo Una Más.

Teror

A partir de las 20:00 horas, en la Finca de Osorio de Telde, se honrará a los difuntos en la víspera del día de Todos los Santos. La velada ofrecerá una cuidada programación que incluirá la música del grupo Cantares y de Katy Tadeo y Cía, la representación del Rancho de Ánimas, y una especial sesión de «Cuentos para una Noche de Finaos», a cargo del cronista oficial de Teror, José Luis Yánez. No faltará el tradicional asadero de castañas acompañado de una degustación de licores, para disfrutar en un ambiente cálido y festivo.

Arucas

Multitud de actos ha organizado Arucas para esta noche de los Finaos. A partir de las 17.00 horas en la Plaza de la Constitución, habrán talleres de halloween para los más pequeños. A las 18.00, un Escape Room llamado 'El Circo Diabólico' en el nuevo Teatro Viejo.

Ya con la oscuridad de la noche, a las 20.00 horas, habrá un recital de canciones populares mexicanas y rancheras a cargo de Thania Gil en la Plaza de la Constitución. Para finalizar la noche festiva, sobre las 21.00 horas, un pasacalles anunciador de los muertos saldrá desde la Plaza de la Constitución recorriendo el municipio.

Gáldar

La noche de los Finaos en Gáldar se celebra el sábado. Desde las 20:00 horas, el barrio de San Isidro celebrará una nueva edición con el tradicional asado de castañas y el concierto del grupo Acataifa, con su nuevo disco «Sonidos del Alisio», una propuesta que mezcla el folclore canario con un estilo actual y auténtico.

La velada contará con la participación de la Agrupación Musical Santa Cecilia, la Agrupación Folklórica Cultural Mansagua y la propia Acataifa.