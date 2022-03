La mejor pizza del mundo, 'made in' Vecindario Gastronomía. Santa Lucía, así se llama, y lleva gofio. Fue el único producto canario que la aduana de EE UU le dejó pasar a Marco Tavani. El premio fue en Las Vegas

Las apariencias siempre engañan. O casi siempre. Por eso, pocos podrían imaginar que en un local sin pretensiones ni lujos, en una calle secundaria, no muy transitada de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, un joven profesional de una familia trabajadora, Marco Tavani, de 27 años, ha sido capaz de conquistar el mundo con una de sus pizzas. Un jurado profesional del considerado segundo concurso más prestigioso del planeta, el International Pizza Expo 2022, decidió que la elaboración con la que participó, 'Santa Lucía', se mereció el título de ser la mejor del mundo en la categoría de No Tradicional. El campeonato fue el 23 y 24 de marzo en Las Vegas, en Nevada (EE UU), y lleva parejo un premio de 7.500 dólares.

«Aún lo estoy asimilando, casi no me lo creo», acertaba a decir estos días Tavani, recién llegado de Norteamérica, hasta donde viajó junto a sus padres, Carlo Truscelli y Antonella Anna Argentile. Tavani está como en una nube, la misma en la que debió dejar al jurado cuando vieron, olieron y probaron 'Santa Lucía', a la que decidieron ponerle la máxima nota posible, un 15,10. Este maestro pizzero solo dispuso de 20 minutos para elaborar y hornear dos pizzas iguales, masa incluida, una para el jurado profesional y otra para el popular.

Pero ni unos jueces ni otros fueron conscientes de las vicisitudes por las que tuvo que pasar Marco para seducirles con su capacidad creativa y su profesionalidad. No en vano, contingencias burocráticas le obligaron a concursar con una pizza distinta a la que pensaba.

Su padre, otro maestro pizzero con 50 años metido entre hornos, cuenta que la propuesta con la que quiso participar contaba con bastante ingredientes canarios. «Mi hijo quiso que su pizza fuese un homenaje al municipio, a Santa Lucía de Tirajana, y a su Virgen,pero no solo en el nombre, sino en la materia prima de la que está hecha».

Con ese fin llevaban en sus maletas varios productos de la tierra, pero las aduanas en EE UU no entienden de gastronomía y se los confiscaron. Solo pasó el filtro, explica Truscelli, un tarrito de gofio, que fue al final el toque canario que Marco Tavani pudo ponerle a la masa y, quién sabe, pudo que fuera también la clave de su triunfo. Aunque como todo gran chef no quieren desvelar del todo el secreto, Truscelli recuerda que en la masa está el corazón de una pizza y que esta que ganó tiene, entre otros, harina integral, sémola, semilla de kia y de lino y gofio.

El caso es que lo que pasó en la aduana tampoco fue un problema. Tavani lo previó todo y estuvo al menos tres meses antes probando tres creaciones distintas para el concurso. «Teníamos una opción A, una B y una C», explica su padre, y al final tuvieron que echar mano de la C. Y la jugada les salió redonda, lo que prueba que la clave no está solo en la pizza ni en sus ingredientes, sino en las manos y en la profesionalidad del pizzero, Marco Tavani, quien, no en vano, acumula ya varios premios.

Sin ir más lejos, con su pizza 'Gran Canaria', que lleva chorizo de Teror, logró en 2018 el primer puesto en representación de España y el 13º en el Campeonato del Mundo de Pizza, celebrado en Parma, y con la de 'Encuentro', el cuarto puesto en el campeonato nacional de pizza de Madrid en 2019.

Le llueven los premios, pero el trabajo sigue y esta familia de Voguera (Pavía) no tardaron casi ni 24 horas en ponerse otra vez detrás de la barra de su local, el Pizza Flash, en la calle Menéndez y Pelayo, donde llevan siete años conquistando el paladar pizzero de muchos grancanarios. Eso sí, tendrán que esperar unos días para probar 'Santa Lucía'. La huelga de transportistas les ha retrasado la llegada de algunos ingredientes.