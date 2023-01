El mejor canario cantor de las islas es rockero

Escucha la emisora 'RockFM'. Su madre es de Sevilla y su padre de Zaragoza. Nació en el barrio capitalino de Las Mesas, pesa menos de 12 gramos, mide en torno a 13 centímetros y es el mejor canario cantor de las islas. Obtuvo este galardón en el XVII Campeonato Regional Ornitológico celebrado en Fuerteventura en noviembre del 2022, el único certamen que se celebra en el archipiélago. Pero, ¿cómo se valora el canto de un canario?

Se trata de una modalidad en la que se tienen en cuenta aspectos que recuerdan a las aptitudes básicas de cualquier cantante. Un jurado valora la voz, la dicción, la musicalidad, la variedad en la melodía, además de los adornos y los giros que el ave realiza a lo largo de la ejecución de su canto.

Cada pájaro tiene la capacidad de componer su propia melodía, aspecto que se valora en estos concursos. Por ello, en los primeros meses de vida se les aparta de sus hermanos y padres para que no copien el canto que oyen, ya que según Juan Viera, su criador y entrenador, «son como niños pequeños, repiten lo que escuchan». Esta habilidad se desarrolla a los tres o cuatro meses, momento en el que comienzan a emitir los primeros sonidos. El campeón de Canarias, que nació en mayo del año pasado, destacó entre sus hermanos debido a la «variedad en su canción, ya que es capaz de reproducirla a diferentes ritmos», asegura Viera. De hecho, su padre también cuenta con una melodía única. Sin embargo, las hembras no son capaces de desarrollar esta habilidad.

Este ejemplar conquistó el cuarto puesto del X Concurso Alborache, celebrado en Valencia en diciembre de 2022. Tras regresar de la competición, Juan Viera decidió regalar el ejemplar a Juan Marrero. Ambos forman parte de la Asociación de Canaricultores de Canto de las Islas Canarias, en la que comparten la pasión por la crianza y entreno de esta especie de canario, el cantor, reconocida como tal en 2010.

Juan Viera (i), criador, y Juan Marrero (d), dueño. / Juan Carlos Alonso

Entrenamiento

Como cualquier cantante, el canario también tiene que ensayar para dar lo mejor de sí en las competiciones. La rutina de este ejemplar está marcada por la disparidad en los horarios. Viera cuenta que a las seis de la mañana, antes de ir a trabajar, coloca al pájaro en su jaula de entrenamiento y deja que cante durante 15 minutos. A lo largo del día puede sacarlo en diferentes ocasiones, para no acostumbrarlo a una hora de canto concreta, ya que en las competiciones se lo juega a todo o nada. Si durante el periodo de valoración el pájaro no canta, «es un año de trabajo perdido». En este caso, los 100 euros que cuesta transportar uno de estos ejemplares a la península, donde más concursos de este estilo se celebran, más los 10 que se destinan a la inscripción, caerían en saco roto.

Para que esto no suceda también entran en juego otros factores relacionados con el cuidado. En ese sentido, Viera comenta que «lo esencial es la limpieza. Hay que cuidar el hábitat del pájaro, no se puede tener el transportín sucio y oliendo mal, porque ese aire contaminado que va a respirar puede afectar después al canto». Además, tiene que tener cerca de él un recipiente para que pueda bañarse y se le debe colocar en un lugar donde no haya corrientes de aire.

La música también juega un papel fundamental en el desarrollo de su virtud, ya que se les ponen canciones para que no copien el canto de los otros pájaros. Aunque este ejemplar escucha rock, cualquier tipo de género es apto. Otro punto clave es la alimentación. En este caso, el campeón de Canarias se ha nutrido de productos de la tierra. «Siempre tenemos el alpiste como base, mezclado con otras semillas. También le podemos dar otros alimentos como la calabaza, apio, calabacín, incluso berros», asegura Juan Marrero. No obstante, tienen algunas comidas prohibidas o que les sientan mal, como el plátano o el mango, y uno que acaba con su vida: el aguacate.

Viera y Marrero aseguran que este campeón tiene un don, y que cuando se produce este hallazgo «hay que lucirlo».