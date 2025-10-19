El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas El cambio de trazado de las líneas de evacuación y de la relación de afectados obliga a sacar de nuevo a información pública la declaración de utilidad

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Hasta 37.721 paneles solares son los que suman los cinco parques fotovoltaicos que promueve la empresa Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria en Lomo Gordo, en San Bartolomé de Tirajana, cuya solicitud de autorización administrativa y de declaración de utilidad pública está sometiendo de nuevo a información pública la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

La modificación de las infraestructuras de evacuación de los proyectos iniciales y una nueva relación concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria expropiación es lo que motiva el nuevo periodo de información pública de los cinco proyectos, aledaños entre sí y que acumulan una potencia de más de 22,08 megavatios (MW).

El presupuesto previsto inicialmente para la construcción de estas cinco instalaciones fotovoltaicas se eleva, sin añadir el coste de las líneas de evacuación, hasta los 21,68 millones de euros. Agregando el presupuesto estimado de las líneas que llevarán su energía hasta el sistema eléctrico insular y el del centro de energía compartida por dos de las cinco instalaciones solares esa cifra sube hasta los 22,74 millones.

De las dimensiones de estas cinco plantas solares da fe también la longitud que suman las líneas de evacuación, que, sin tener en cuenta las conexiones internas, se extenderán -todas ellas bajo tierra- a lo largo de más de 10,68 kilómetros para transportar la energía renovable que generen hasta las subestaciones eléctricas localizadas en El Tablero y Lomo Maspalomas y un apoyo de la subestación de San Agustín, todas en el mismo municipio sureño.

Ampliar Distribución de las cinco plantas solares en la parcela que ocuparán. C7

Más en concreto dos de las cinco plantas fotovoltaicas inyectarán su producción en el sistema eléctrico insular a través de la subestación de El Tablero, una en la de Lomo Maspalomas y las otras dos compartirán la línea de evacuación hasta el apoyo de la subestación de San Agustín.

Además, las cinco plantas solares contarán con un total de 14 centros de transformación para la recogida de la energía eléctrica convertida por los inversores para posteriormente ser transformada de baja tensión a media tensión.

Sobre invernaderos abandonados

El futuro Parque Tecnológico Energía Solar de Gran Canaria se ubicará entre los barrios de Lomo Perera (al este), Lomo Gordo y El Tablero (al oeste) y San Fernando de Maspalomas (al sur) y el acceso se llevará a cabo desde las carreteras que parten de la vía GC-503 hacia Lomo Gordo y Lomo Perera Bajo.

Localización de los parques fotovoltaicos en San Bartolomé de Tirajana. C7

La parcela en la que se colocarán los cinco parques fotovoltaicos tiene una superficie de poco más de 400.000 metros cuadrados y durante décadas ha sido dedicada al cultivo intensivo de tomateras, aunque desde hace aproximadamente 20 años esta zona de invernaderos ha caído en desuso y actualmente es patente su prolongado abandono.

La primera pieza de un puzle de proyectos

Las cinco plantas fotovoltaicas son apenas la primera pieza del puzle de energías renovables previsto por la empresa Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria en el sur de la isla, compuesto por distintos proyectos de producción y almacenamiento de energía solar e hidrógeno verde, así como espacios destinados a la formación, investigación, desarrollo, innovación, centro de datos, centro de control y servicios generales.

En el ámbito de la energía solar impulsará, entre otros proyectos innovadores, invernaderos solares inteligentes, actuaciones de bioagrovoltaica y energía solar flotante.

La empresa está conformada por firmas canarias como Tirma, Arehucas, Kalise, Lopesan, Bonny, Global y UD Las Palmas, entre otras.