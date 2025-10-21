Maspaterror II educa sobre la contaminación El Parque del Sur, en San Bartolomé de Tirajana, acoge este 24 y 25 de octubre un evento juvenil y familiar

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Martes, 21 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El Parque Urbano del Sur albergará este viernes 24 y el sábado 25 la segunda edición de 'Maspaterror', una iniciativa lúdica y dinamizadora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para jóvenes y familias, destinada a concienciar y educar sobre las graves consecuencias del deterioro medioambiental por la contaminación y mal uso de los residuos.

La actividad, promovida y organizada por la Concejalía de Juventud que dirige Elena Álamo y que coordina la edil Esther Delgado Sánchez, se desarrollará en las inmediaciones del anfiteatro. La casa del terror contará con nueve salas interactivas y una virtual en 3D ambientadas en un futuro distópico, donde los asistentes podrán mirar de frente y apreciar los impactantes e indeseables efectos de la contaminación como un problema real de primer orden en este planeta.

«Este año Maspaterror ofrece adrenalina y miedo pero también concienciación. El espectáculo abandona las figuras clásicas del cine de terror, como niñas poseídas, asesinos de sueños o monstruos y criaturas de leyenda, para centrarse en un horror mucho más real y tangible como la acumulación de residuos y el deterioro medioambiental. La contaminación nociva está afectando a las aguas, el aire, la tierra e incluso la acústica y todos tenemos la obligación de contarlo, explicarlo y revertirlo», afirma Elena Álamo.

Más de 100 personas

En la representación y realización de Maspaterror II intervendrán de forma activa más de un centenar de personas entre trabajadores municipales, talleristas, bailarines, actores y figurantes, equipo técnico y efectivos de seguridad. El alumnado y el profesorado del ciclo de Estética y Belleza del IES Faro de Maspalomas se suman a esta edición con las tareas de maquillaje y caracterización de todos los personajes.

El programa lúdico está destinado a las familias y los jóvenes de doce años en adelante, aunque podrán participar menores acompañados bajo responsabilidad parental. Será gratuito, de las 17.00 a las 22.00 horas. Además de las salas temáticas incluye un flashmob inaugural a cargo de las academias y escuelas de baile del municipio Dunia Morales, Urban Dance, Ballet Maspalomas y Los Kids de Levi y Estrella; un concierto sobre bandas sonoras de películas de terror que protagonizará la Banda de Música Maspalomas Sol y Arena; la oferta de tres talleres de confección de manualidades y cómics con la temática Halloween, y la proyección cinematográfica al aire libre de la película 'El expediente Warren. El conjuro'.