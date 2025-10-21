Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo de la edición de Maspaterror en 2023. C7

Maspaterror II educa sobre la contaminación

El Parque del Sur, en San Bartolomé de Tirajana, acoge este 24 y 25 de octubre un evento juvenil y familiar

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 21 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Parque Urbano del Sur albergará este viernes 24 y el sábado 25 la segunda edición de 'Maspaterror', una iniciativa lúdica y dinamizadora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para jóvenes y familias, destinada a concienciar y educar sobre las graves consecuencias del deterioro medioambiental por la contaminación y mal uso de los residuos.

La actividad, promovida y organizada por la Concejalía de Juventud que dirige Elena Álamo y que coordina la edil Esther Delgado Sánchez, se desarrollará en las inmediaciones del anfiteatro. La casa del terror contará con nueve salas interactivas y una virtual en 3D ambientadas en un futuro distópico, donde los asistentes podrán mirar de frente y apreciar los impactantes e indeseables efectos de la contaminación como un problema real de primer orden en este planeta.

«Este año Maspaterror ofrece adrenalina y miedo pero también concienciación. El espectáculo abandona las figuras clásicas del cine de terror, como niñas poseídas, asesinos de sueños o monstruos y criaturas de leyenda, para centrarse en un horror mucho más real y tangible como la acumulación de residuos y el deterioro medioambiental. La contaminación nociva está afectando a las aguas, el aire, la tierra e incluso la acústica y todos tenemos la obligación de contarlo, explicarlo y revertirlo», afirma Elena Álamo.

Más de 100 personas

En la representación y realización de Maspaterror II intervendrán de forma activa más de un centenar de personas entre trabajadores municipales, talleristas, bailarines, actores y figurantes, equipo técnico y efectivos de seguridad. El alumnado y el profesorado del ciclo de Estética y Belleza del IES Faro de Maspalomas se suman a esta edición con las tareas de maquillaje y caracterización de todos los personajes.

El programa lúdico está destinado a las familias y los jóvenes de doce años en adelante, aunque podrán participar menores acompañados bajo responsabilidad parental. Será gratuito, de las 17.00 a las 22.00 horas. Además de las salas temáticas incluye un flashmob inaugural a cargo de las academias y escuelas de baile del municipio Dunia Morales, Urban Dance, Ballet Maspalomas y Los Kids de Levi y Estrella; un concierto sobre bandas sonoras de películas de terror que protagonizará la Banda de Música Maspalomas Sol y Arena; la oferta de tres talleres de confección de manualidades y cómics con la temática Halloween, y la proyección cinematográfica al aire libre de la película 'El expediente Warren. El conjuro'.

