Maspalomas acoge una nueva edición del Foro de Turismo marcada por el poder de la cocina y la sala El programa de este año está dedicado a los profesionales del sector, a los que se ofrece este lunes y martes formación técnica y experiencias prácticas

Foto de familia de los participantes en la inauguración del Foro de Turismo de Maspalomas.

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

ExpoMeloneras se convirte este lunes y martes en el principal punto de encuentro del turismo canario con la inauguración de la XII edición del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria 2025, con el lema 'Gastronomía con alma: personas que construyen el destino'. Profesionales del sector, estudiantes, representantes institucionales, expertos nacionales en gastronomía y hostelería, llenaron los pasillos del recinto. La elevada participación confirmó desde el inicio el interés por un formato renovado, centrado en la formación práctica, la excelencia en el servicio y el reconocimiento al talento humano.

El acto inaugural contó con la participación del presidente del Cabildo, Antonio Morales; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó que este año se incorpora «el valor del saber cocinar, del saber atender y del saber gestionar los espacios donde se crea la experiencia del visitante», que es todo lo que «suma a la hora de que un destino sea elegido».

Arcadio Suárez

Como parte de esta nueva orientación, la edición de 2025 arrancó con un programa diseñado para acercar el conocimiento a quienes están en primera línea del sector, combinando formación técnica, experiencias prácticas y la participación directa de expertos nacionales y profesionales del municipio.

Por su parte, Morales puso en valor el auge que ha alcanzado la gastronomía en la isla y consideró que la evolución cuantitativa y cualitativa que ha experimentado supone «abrir a la diversificación el sector turístico grancanario, para ofrecer más posibilidades a las personas que nos visitan». Recordó que en la memoria de los grancanarios están desde El Boya actual hasta La Viuda de Franco o El Alpendre del Amo, y todos esos restaurantes que «llegaron de distintos lugares del mundo que se asentaban aquí», pero enfatizó que de ahí se ha pasado a un momento como el actual, con la presencia de nuevas estrellas Michelín o soles Repsol.

A lo largo de la mañana, los asistentes comprobaron el pulso de un sector que se mueve hacia un modelo más experiencial, innovador y orientado al trato con el visitante. En ese contexto, la concejala de Turismo, Yilenia Vega, afirmó que «este foro nace del convencimiento de que quienes trabajan frente al visitante son el alma del destino».

La primera sesión del programa puso de manifiesto la respuesta de profesionales locales y expertos nacionales, que compartirán conocimiento durante los dos días de foro. El nuevo formato, que combina ponencias, debates y demostraciones abiertas, ha sido una de las principales novedades de esta edición.

Siguiendo esta línea, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la intervención de José Ramón Calvo resume el espíritu de esta edición. «Cuando alguien afirma con orgullo 'soy camarero y amo mi profesión', entendemos exactamente de qué va este foro: de poner a las personas en el centro y de reivindicar la hostelería como una oportunidad, no como un castigo».

Este lunes por la mañana se celebraron los dos primeros actos centrales de la programación, con la ponencia 'Mimos profesionales con distintos lenguajes', impartida por José Ramón Calvo, jefe de sala del restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin. Ofreció una reflexión profunda sobre cómo el cuidado, la sensibilidad y la precisión en cada gesto pueden transformar una comida en una experiencia emocional.

Tras esta ponencia, se desarrolló la mesa de debate 'El poder de la sala', que reunió a profesionales de referencia como Nikola Ivicic, del restaurante Aquarela; María González, del restaurante Bevir; Diego Tornel, reconocido como mejor sumiller de Canarias y de España; y Érika Sanz, formada junto a Martín Berasategui, además del propio Calvo. El intercambio de ideas subrayó el papel del servicio como elemento estratégico de un destino turístico, destacando la importancia de la formación continua, la vocación y la capacidad de adaptación de los profesionales.

La mejor gastronomía se cocina en el Faro de Maspalomas

El protagonismo de la jornada se trasladó por la tarde al entorno del Faro de Maspalomas, donde se desarrolló el showcooking 'El origen del sabor'. La demostración estuvo dirigida por la chef Pepa Muñoz, responsable del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa, reconocido con un Sol Repsol, y por el coctelero Matteo Ciarpaglini, referente internacional tras situar a Club Paradiso como Mejor Bar del Mundo en 2022.

El público pudo disfrutar de una sesión abierta que combinó gastronomía, paisaje y aprendizaje, acercando la formación culinaria a la calle y poniendo en valor el producto local.

Este martes el foro retomará su actividad con un bloque de carácter más técnico. La jornada comenzará con la ponencia 'La importancia del diálogo entre ciencia y cocina para el futuro', impartida por el investigador Pere Castells, presidente de la Fundación Science and Cooking World Congress.

Al mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la intervención del chef Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef y responsable del restaurante El Bohío, quien abordará la relación entre gastronomía, turismo y desarrollo local. La jornada de este martes concluirá con la conferencia 'Experiencia del cliente = experiencia del empleado', impartida por el consultor y coach Juan Ferrer.