Marichal y Narváez se enzarzan en el pleno por el plan del sinhogarismo San Bartolomé de Tirajana aprueba una hoja de ruta de 650.000 euros, que para el PSOE «es solo un parche» | CC reprochó la «demagogia» socialista

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 30 de octubre 2025, 20:01

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal (CC), y la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Conchi Narváez, se tiraron los trastos a la cara en el pleno de este jueves con el telón de fondo del problema del sinhogarismo en el municipio.

En la lista de reproches hubo alguna que otra referencia escatológica. Mientras Marichal se quejó de que Narváez le dejó en herencia «personas sintecho ocupando un parque infantil lleno de excrementos humanos», en alusión al lugar donde estaba el comedor social de Cáritas, Caipsho, la exregidora le soltó que, ya entrados en ese detalle, la decisión de Marichal de cerrarlo a finales de 2023 ha repartido esos excrementos por el municipio al dejar sin aseos a este colectivo.

La refriega dialéctica se produjo cuando el pleno trató la moción del PSOE para plantear un programa integral en atención al sinhogarismo y después de que en la misma sesión, y con el voto en contra de los socialistas, se aprobasen dos expedientes a propuesta del gobierno para este mismo sector de población.

Narváez defendió su iniciativa porque la trazada por la alianza gobernante (PP-AV y CC) «ni es integral ni es estable» y «es solo un parche para salir del paso». Marichal se la devolvió al espetarle que en su etapa «ni había plan ni informe ni diagnóstico ni censo», en contraste con el actual, y que frente a los 650.000 euros de su propuesta, el anterior gobierno se había bastado con los 60.000 euros que daba a Cáritas al año.

El debate se fue elevando de tono. Marichal le reprochó a Narváez que no fuera a la reunión que convocó para este plan y mandara a otra edil pese a que la que cobra un salario es la exregidora, Narváez le afeó su obsesión con ella, él le criticó que lo suyo es «pura demagogia y pura fiesta, que es lo que le gusta», en alusión a la causa judicial que Narváez tiene abierta, y ella acabó reprobándole por «manido y cutre».

El pleno adjudica a Endesa por 4,7 millones el alumbrado público En la misma sesión de este jueves se aprobó adjudicar a Endesa el contrato de suministro eléctrico público por 4.784.628 euros. También se dio el visto bueno definitivo a la modificación menor del T-4 de El Tablero que permitirá construir 66 viviendas más en este barrio (de 94 a 160) y se aprobó el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para regularizar las viviendas de Islas Canarias, en El Salobre. El pleno aprobó declarar la caducidad del expediente de resolución del contrato para la concesión del Hotel Las Tirajanas e incoar uno nuevo, trámite que, de haber alegaciones, deberá pasar por el Consejo Consultivo. Y se apoyó por unanimidad una moción del PSOE para reconocer el asadero popular de pescado de las fiestas de El Pajar como evento de interés turístico y cultural de la isla. Una enmienda del ejecutivo amplía esa petición al asadero de caballas de San Fernando, la paella de El Tablero, la Bajada del Carbonero en Tunte y Las Mañanitas de Castillo del Romeral.