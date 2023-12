Una mantelina, atrapada varios días en una piscina de Arguineguín

Una mantelina ('Gymnura altavela') ha estado varios días atrapada en la nueva piscina de mar habilitada en la rehabilitada playa del El Perchel, en Arguineguín (Mogán). Vecinos y usuarios de esta zona del litoral estaban preocupados, porque, según apuntaban, el animal llevaba varios días sin poder escapar de ese receptáculo y temían por su vida, pero sus temores parecen haberse disipado. Otras fuentes aseguran que el pez ha podido aprovechar una marea alta y ya ha escapado.

Este periódico no ha podido contactar con el Ayuntamiento, pero las mismas fuentes indican que el consistorio impidió el baño en la piscina durante estos días, tanto para evitar que la mantelina, que es una especie protegida, sufriera cualquier daño como para velar por la seguridad de los bañistas. Aunque estos animales son inofensivos, sí pueden usar su espina para defenderse en caso de que se sientan atacados y su picadura puede causar fuertes dolores.

Desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, dependiente del Cabildo, informan de que la alerta la recibieron este sábado, pero que no pudieron bajar hasta la costa moganera por problemas de logística. «Solo tenemos a una persona de guardia y cuando planteamos a los que nos llamaron de que necesitaríamos ayuda, nos dijeron que no estaban para eso, así que no pudimos bajar». En todo caso, estos especialistas lanzan un mensaje de tranquilidad. «La misma marea que la trajo se la lleva; debió entrar en la piscina con la marea del día de luna llena, que es cuando son más grandes».