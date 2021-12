La Mancomunidad del Norte involucra a los jóvenes en la economía circular

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y Ecoembes han iniciado la implantación en la comarca del proyecto de gestión de residuos y economía circular BucleDivulgativo, dirigido a centros de Secundaria de los once municipios. Bajo el eslogan 'No cambiar, no es una opción', esta iniciativa incluye la ejecución hasta marzo de 2022 de acciones y actividades transversales con los estudiantes y relacionadas con la correcta separación y distribución de los envases ligeros y de papel y cartón, desde la perspectiva apropiada para su reutilización y la generación de economía circular. Además se fomenta la creación de espacios responsables y sostenibles en los municipios.

Este proyecto sigue las líneas estratégicas de la Mancomunidad norteña en esta materia y reafirma el compromiso de la institución supramunicipal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y España Circular 2030. Todo ello a través de acciones de educación ambiental, conocimiento y la movilización de recursos para incentivar la participación ciudadana en la gestión de los residuos.