«El 'mamometro' es un diamante en bruto, clave para Santa Brígida»

El municipio satauteño mira al futuro con optimismo, bajo la sombra de la obra del 'mamometro' que siempre está en boca de todos.

Martín Sosa, teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Brígida y responsable de Urbanismo, destaca que «el 'mamometro' es un diamante en bruto, clave para el futuro del municipio. Estamos en un momento tan clave que no podemos dar un paso en falso. Estamos jugando con el futuro social, comercial y turístico del municipio. Hay que crear un espacio que dé solución a todos los problemas de esparcimiento, de aparcamiento y de uso social. El Ayuntamiento de Santa Brígida renunció desde el minuto uno a crear ahí una gran superficie comercial. Somos conscientes de que Santa Brígida lo que necesita es un revulsivo y vamos a contar con uno de los mayores espacios públicos de Canarias».

El proyecto definitivo consistirá en una plaza con 5.000 metros cuadrados, con un área de gastromercado, con salas polivalentes para fines sociales y culturales. Un gran parque urbano con 550 plazas de aparcamiento, pero la gran pregunta que se hacen los satauteños es cuándo podrán disfrutar de este espacio. Martín Sosa es claro al respecto: «Ahora estamos en la fase de sacar a licitación la redacción del proyecto básico definitivo y el de la ejecución de la fase 1. La fase 1 será la puesta en funcionamiento de las 550 plazas de aparcamiento. Nosotros no podemos desarrollar la peatonalización de calles ni la dinamización de la zona comercial abierta sino ofrecemos un aparcamiento digno. Nuestro objetivo es, de aquí a un año, es dar comienzo a la fase 1. Y del resto ya iremos trabajando en las diferentes fases. Pero no caeremos en falsas promesas. El pueblo de Santa Brígida no se merece engaños. Ya que hemos esperado tantos años para dar solución a este problema, ahora tenemos que hacerlo con coherencia y con un criterio que vaya de la mano de los vecinos y vecinas del pueblo», afirma.

Para que este proyecto esté finalizado en su totalidad y el 'mamometro' se vea transformado en una plaza pública y en un lugar lleno de vida para Santa Brígida, con múltiples oportunidades, habrá que esperar «unos cuatro o seis años. Antes prácticamente será imposible».

Martín Sosa, vecino de 39 años de edad y natural de La Atalaya (Santa Brígida), llegó a la política en el año 2007 de la mano de Lucas Bravo de Laguna, en el PP. En 2015 se incorporó a Unidos por Gran Canaria, partido creado por José Miguel Bravo de Laguna, y en 2023 volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Santa Brígida por UxGC, tal y como ha confirmado a CANARIAS7. «Nuestro presidente, Lucas Bravo de Laguna, me lo ha transmitido y lo asumo con mucha ilusión. Uno lleva años en la política, pero cuando se acercan unos comicios electorales se vive con la misma ilusión, pero también con más responsabilidad, quizás la que te van dando por los años. He aceptado la propuesta de nuestro presidente y yaestamos empezando a organizar nuestro planning de trabajo de cara a los próximos comicios electorales».

Ha existido cierta rumorología en torno a qué siglas políticas defendería Martín Sosa en las elecciones municipales de 2023, pero él ha querido ser tajante en este aspecto: «Al margen de comentarios que siempre se suelen escuchar, no ha habido ofertas en serio de otras formaciones políticas, independientemente de chascarrillos o bromas que puedan existir o incluso de comentarios malintencionados. No ha sido así. Yo desde el año 2015, en el que di el paso a integrarme en UxGC ahí me he mantenido y mientras mi partido así lo siga queriendo ahí estaré», recalcó este hombre que aprecia de la política el «cariño que recibo de los vecinos y poder contribuir a ayudar a solucionar sus problemas, pero a veces también hay frustración por no poder dar solución a todo lo que se nos plantea».

Los Olivos

Otro proyecto urbanístico en Santa Brígida «es el desarrollo urbanístico de la zona de Los Olivos, única zona en expansión que queda en el casco urbano. Hay mucha demanda de suelo para querer construir en Santa Brígida y tenemos que desarrollar todo el Plan Parcial. Queremos que el municipio sea un referente en las medianías».

La Atalaya

«Es un barrio referente en la isla a nivel cultural y etnográfico y queremos adquirir terrenos para mejorar infraestructuras, sobre todo de aparcamientos que es una gran demanda por parte de los vecinos».