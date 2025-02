Malestar en el PSOE de San Bartolomé por la vuelta del exedil Pacuco Guedes

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 7 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un grupo de militantes y simpatizantes del PSOE en San Bartolomé de Tirajana ha manifestado su malestar por la posible vuelta al partido del exconcejal Pacuco Guedes, un histórico socialista que fue expulsado de la formación en el mandato 2003-2007 y que tras encabezar la candidatura del CCN para las municipales de 2007, fue juzgado y condenado a prisión por malversación y cohecho en el marco de la llamada Operación Paraíso.

Este pasado de Guedes ha pesado en el ánimo de los militantes que el 14 de enero solicitaron a la ejecutiva insular la impugnación de la última asamblea ordinaria, del 10 de enero, porque aseguran que el exconcejal y otras tres personas, Ramón Ramos, cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria en San Bartolomé de Tirajana en 2023, Luis León y Miguel León, votaron sin estar afiliadas.

Reprochan que la secretaría de Organización no verificó si los asistentes figuran en el censo federal de afiliados en vigor, la no aprobación del acta anterior, la «defensa inadecuada del informe de gestión», porque, entre otras cosas, no se informó del estado de las cuentas, y la «conducción inadecuada» de la asamblea. Aseguran que se permitieron ataques personales a un afiliado por el secretario general.

Precisamente este último, Carlos Álamo, apuntó este jueves que la mesa de la asamblea ya remitió a la insular el acta y la documentación de la reunión y que están a la espera de la resolución del comité de Ética. Dijo no tener constancia de que Guedes votara, pero en todo caso subrayó que eso no altera la aprobación del informe de gestión por la asamblea, respaldado por el 96% de los presentes. Lo que sí reprochó fue la divulgación en redes de la impugnación. «Eso es de mala fe y de mal compañero».

Guedes: «Yo no voté, pero he solicitado mi afiliación»

El exedil Guedes aseguró este jueves a este periódico que no tenía conocimiento de la impugnación de la asamblea, pero, en todo caso, dejó claro que él no votó. «Yo primero pregunté si podía asistir porque aún no figuro como afiliado, y me dijeron que sí, porque podrían hacerlo tanto militantes como simpatizantes».

Y dijo que no votó porque conoce las normas del partido y sabía que no podía. Sin embargo, los militantes que impugnaron la asamblea sostienen por escrito que lo vieron levantar la mano durante la votación.

Guedes sí confirmó que ha solicitado formalmente su vuelta como afiliado y que también lo ha hecho Ramón Ramos. Los que impugnaron advierten de que su regreso, dadas sus circunstancias, ha de pasar antes el filtro de la Comisión de Garantías.