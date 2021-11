Una madre critica que el Cabildo no tenga plazas asistenciales suficientes

Hasta hace bien poco Daniel acudía todos los días a un centro asistencial. Pero la rutina de este joven se rompió al cumplir los 21 años, en abril pasado. Anticipándose a la situación, su madre, Carmen Marrero, comenzó a reclamar una plaza asistencial para Daniel en febrero. Por ahora sin éxito, desesperanzada e incluso superada por la burocracia, que no por verse obligada a telebrabajar para poder atender a su hijo, con una discapacidad cerebral del 83% y un nivel 3 de dependencia.

Daniel siempre ha estado dentro del sistema. Primero fue a una guardería, hasta los 6 años; luego al colegio, a un aula Enclave; y más tarde a un centro específico. Pero «a partir de los 21 años debe pasar a un centro ocupacional que gestiona el Cabildo de Gran Canaria a través del IASS (Instituto de Atención Social y Sociosanitaria). Hicimos solicitud en febrero y hasta la fecha, sigue sin centro, está en casa y no hay solución a la vista porque el Cabildo es incapaz», señala Carmen Marrero.

«Dicen que hay una lista enorme que yo no puedo ver». Mientras, la vida familiar se ha visto totalmente trastocada pero, lo peor según Marrero, es que Daniel no entiende lo que sucede y está sufriendo un retroceso después de años y años de trabajo y esfuerzo. «Mi marido y yo trabajamos; tengo tres hijos, mi hija, gemela de Daniel, estudia en Granada; y el más pequeño, de 17 años, en la ULPGC». Y eso, «ser una familia normal», aunque parezca una incongruencia, «penaliza» a la hora de la baremación de Daniel para obtener una plaza asistencial y entrar en lista de espera, «ahora mismo en el número 21». «Cuántas personas viven en casa, si estamos separados o no, si hay violencia de género, si la vivienda es accesible, si hay algún progenitor enfermo o mayor de 60 años... En este sentido, Daniel no tiene puntuación», cuenta esta madre.

El sistema obliga a las familias a convertirse «en cuidadores obligados, aún no siendo profesionales, de jóvenes discapacitados»

«Desde el Cabildo me dicen que no hay plazas», lo que lleva a Carmen Marrero a criticar al Cabildo grancanario y al IASS por no ser «previsores». Y el ejemplo para entenderlo es bien sencillo: es como si un niño al pasar de Primaria a Secundaria el sistema le dijera que no hay plazas.

«Hasta los 21 años los chicos -como se refiere Carmen a los jóvenes con alguna discapacidad- pueden estar por Educación ocupando plazas en un centro de educación especial o en un aula enclave dentro de un instituto. Hasta los 21 años. A partir de los 21 años deberían pasar a ocupar plaza en un centro ocupacional o en un centro de día. Lo lógico, desde mi perspectiva, es que si el Cabildo controla las plazas y se sabe de la existencia de estos chicos; sus datos son conocidos, el Gobierno de Canarias ha valorado su dependencia y discapacidad; el IASS debería saber y hacer una previsión».

El temor de Carmen Marrero es que la situación que vive Daniel, que «no entiende qué hace en casa y que reclama por las mañanas su guagua para ir al cole», se alargue. «Hay gente esperando años por una plaza», apunta, «obligando a las familias a convertirse en cuidadores, cuando que no somos profesionales, volviendo al pasado con jóvenes escondidos por su discapacidad».