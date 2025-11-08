Luz verde a las nuevas tarifas del taxi en Ingenio con subidas entre el 11 y el 26% La modificación, aprobada por el Gobierno de Canarias, entra en vigor desde este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial

Cristina González Oliva Ingenio Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

La Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha aprobado la modificación de las tarifas urbanas de taxi en el municipio de Ingenio, a propuesta del Ayuntamiento, según publica este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las nuevas tarifas, que se aplicarán a partir de mañana aunque tardará unos días en reflejarse en los taxímetros, contemplan incrementos medios del 11% en la bajada de bandera diurna y de hasta un 26,6% en la hora de espera nocturna.

Con esta revisión, la bajada de bandera diurna pasa a costar 3 euros, mientras que la nocturna y festiva se mantiene en 3,40 euros. El kilómetro recorrido se fija en 0,85 euros de día y 0,92 euros de noche, mientras que la hora de espera asciende a 17,45 euros en horario diurno y 19,50 euros en nocturno.

El suplemento por servicio de radio taxi será de 0,50 euros, y el de bultos, de 0,35 euros, aplicable cuando el equipaje supere los 50 kilos. Además, el mínimo de percepción para los servicios nocturnos de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se establece en 6,25 euros.

Adaptación al incremento de costes

La resolución responde a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Ingenio el pasado mes de julio, que argumentó la necesidad de actualizar las tarifas para adaptarlas al incremento de costes operativos del sector. Tras el análisis técnico de la Comisión de Precios de Canarias, el acuerdo fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria celebrada el 2 de octubre.

La medida se enmarca en los valores máximos establecidos en el informe sobre las tarifas de auto-taxis en Canarias, con el objetivo de mantener la coherencia entre municipios y asegurar la sostenibilidad económica del servicio debido al incremento de seguros y del combustible, sin repercutir de forma desproporcionada en los usuarios.