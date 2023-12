López: «El informe de la ULPGC es claro, el proyecto de Naturgy no cumple»

El alcalde de Ingenio, José López Fabelo, ya tiene el informe que le encargó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y dice que «es claro», afirmó este lunes. «El proyecto de Naturgy no cumple con el planeamiento en vigor en el municipio». El regidor se refiere a los dos parques fotovoltaicos, Telde III y Gran Canaria III, que la multinacional de las energías renovables promueve entre Carrizal y El Burrero y respecto a los cuales ha solicitado la recusación del primer edil. La empresa ha pedido que no participe en ninguna decisión que adopte el Ayuntamiento sobre estos proyectos porque López, antes de ser elegido alcalde, en su etapa de empresario, presentó alegaciones en el Cabildo contra uno de estos dos expedientes.

El también líder de Forum Drago-NC se reserva desvelar al detalle las conclusiones del informe, pero subraya que es un dictamen «completo, de 31 páginas», y fruto, como recuerda, de una institución «solvente, pública, imparcial y docente» como es la ULPGC, nada sospechosa, recuerda, de actuar a gusto de nadie.

El alcalde reconoce que, casualmente, uno de los expedientes que le presentaron para su primera junta de gobierno fue precisamente uno de los proyectos de Naturgy y que entonces pidió dejarlo sobre la mesa. «Como ya yo lo conocía y tenía mis dudas, decidí encargar un informe externo; ahora que ya lo conozco no ha hecho sino confirmar lo que ya yo sabía y me temía».

Lo cierto es que al menos uno de los proyectos, el llamado Telde III, el más avanzado en su tramitación y que está a punto de la concesión de la licencia, ya cuenta con informes técnicos y jurídicos municipales favorables. Preguntado al respecto, el alcalde deja claro que no está en su ánimo «cuestionar en absoluto a los trabajadores municipales», pero plantea, una vez conocido el dictamen «aclaratorio» de la ULPGC, si no cabe pensar que, «con toda su buena fe, los técnicos del Ayuntamiento se han podido equivocar».

«Lo que quieren es silenciarme»

Por lo pronto, solo avanza que desvelará los detalles del informe en el próximo pleno, en el debate que surja en el punto en el que se trate la solicitud de recusación que contra él ha planteado Naturgy. Por lo que ha trascendido, los técnicos la rechazan, pero sí obligan a López a abstraerse de participar en ninguna decisión sobre esos proyectos.

El alcalde, pese a que este lunes dijo «aceptar» su revocación y que entiende la postura de la empresa cuando la plantea, no quiso desvelar la posición que adoptará su grupo. «Lo que quieren es silenciarme, pero no lo van a conseguir porque no me voy a callar, solo digo que está en riesgo la salud y el paisaje del municipio, que no puede seguir hipotecando suelo por 30, 40 o 50 años por un canon que en este caso apenas superará los 100 euros al mes».

Reconoce que si bien el informe de la ULPGC no es vinculante, lo llevará a la junta de gobierno posterior al pleno con la intención de que forme parte del expediente. Carga las tintas contra dos de los socios del gobierno anterior, PSOE y Agrupa Sureste, a los que reprocha que impulsaran estos proyectos junto a Naturgy y los remitieran al Cabildo para que fueran declarados de interés público. «Ni Catalina Sánchez (edil de NC) ni Pilar Arbelo (Podemos) formaron parte de todo aquello».

Como casi 9 campos de fútbol

«Nos han metido en un problema muy serio, porque nosotros claro que estamos a favor de la Agenda 2030, pero de una forma racional, no podemos meter un cementerio de hierros y cristales al lado mismo de las casas de nuestros vecinos», advirtió. Los dos parques, de casi 20.000 paneles, ocuparán 6,18 hectáreas, unos 61.800 metros cuadrados, que equivale a casi 9 campos de fútbol como el del Estadio de Gran Canaria. El de Telde III prevé instalar 5.220 paneles tras una inversión de 3 millones. Y el de Gran Canaria III, 14.391.

Agrupa Sureste acusa al alcalde de manipular, «solo protege sus intereses»

Agrupa Sureste remitíó este lunes un comunicado en el que acusa al alcalde de intentar «manipular a la ciudadanía» con el expediente de Naturgy cuando en realidad «solo protege sus intereses particulares».

Critica que su partido no ha evitado otras instalaciones parecidas y que sí se opone a esta en Vista Alegre «porque está justo delante de los terrenos del suelo que pretende urbanizar y construir El Paso 2000, la empresa de la mujer e hijas del alcalde».

Y denuncia que «niegue» los informes municipales que avalan la planta fotovoltaica y que encargue con dinero de todos los vecinos un informe a la ULPGC «para salvaguardar sus intereses familiares».

López les acusa por su parte de «ensuciar» el debate y aclara que nunca ha ocultado que es dueño de suelos en esa zona desde 2006.