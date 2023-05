«Llevamos años en la isla con las mismas caras y las mismas políticas»

Yeray Antonio Suárez tiene un diagnóstico claro de la actual situación de la isla y confia que Vox tenga representación a partir del próximo 28 de mayo.

–¿Qué visión tiene de la situación actual del Cabildo de Gran Canaria y de la isla?

–Lo que vemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria es a unos representantes que se encuentran completamente alejados de los problemas reales de las personas e incluso de los problemas reales que tiene la propia isla. Esto ha venido siendo un devenir normal en los últimos años. Sabemos que los políticos al final se centran en los intereses y necesidades propias de Ferraz o de Génova, intereses que desatienden los que realmente tiene la ciudadanía. Vox viene a acercar la administración pública a una sociedad civil que se encuentra a día de hoy tan alejada que ni siquiera con cita previa somos capaces de llegar a transmitir nuestros problemas, y Vox también viene a eliminar burocracia que frena la relación de la ciudadanía como de las propias ejecuciones de inversiones o proyectos que están en los presupuestos. El Cabildo de Gran Canaria es incapaz de llegar a un 80% de ejecución de su presupuesto, teniendo en cuenta que el título I, II y IV están destinados al pago de nóminas y pagos corrientes, por lo tanto hablamos que la mitad de las inversiones que se podrían realizar por parte del Cabildo de Gran Canaria no se están ejecutando correctamente. Por lo tanto, Vox viene a poner a las familias en el centro de las decisiones de gobierno que se tomen desde el Cabildo de Gran Canaria y atender los problemas reales que tienen las personas.

–¿Qué problemas tienen los grancanarios y grancanarias?

–Son múltiples los problemas que tienen los grancanarios y grancanarias. Problemas son verse atentada su seguridad, que la cesta de la compra se dispara en precios, que sus hipotecas no paran de subir, que los sueldos son imposibles de asumir todos estos costes y de llegar a final de mes, etc. Los problemas de los grancanarios es que tienen un sector como el turismo, a pesar de que aquí se venda de que ingresamos más con menos, cuya realidad es que lo único que se ha hecho es fiscalizar y dejar de ser competitivos en un sector que ha sido básico para la isla de Gran Canaria.

-De los próximos proyectos de la isla que hay sobre la mesa. ¿Vox qué opina del tren?

-Hay necesidades primordiales y anteriores que las de ofrecer y vender proyectos como un tren futuro con dinero, que ni siquiera tenemos, cuando las necesidades básicas de las personas son otras. Esto lo único que demuestra es lo que comentaba con anterioridad, la lejanía infinita que tiene la administración pública con respecto a las necesidades de las personas en Gran Canaria.

-¿Cuál es el proyecto de Vox para Gran Canaria?

-Nuestro proyecto se basa en cuidar lo nuestro, nuestro pueblo, en definitiva, cuidar Gran Canaria. Lo primero que tenemos que hacer es dar cobertura a las necesidades de las personas que vivimos en la isla y lo primero que debemos empezar a hacer es poner medidas que vayan a favor de la propiedad privada, y no que la ataquen, que haya seguridad jurídica para que inversiones, empresas o pymes puedan ofrecer mayor crecimiento a la ciudadanía y, en definitiva, impere el sentido común y que las decisiones que se tomen desde el Cabildo de Gran Canaria estén basadas en las necesidades reales de los que habitan la isla.

-¿Cree que las cartas están marcadas de antemano ante posibles pactos en el Cabildo?

-Esto nos sorprende. Vemos la desfachatez o la prepotencia que tienen los políticos en la isla de Gran Canaria de anticipar y determinar, antes de que el ciudadano deposite el voto en la urna, las poltronas y los lugares para sus amigos. Es bastante sorprendente. Estamos en una democracia y defendemos el Estado de Derecho y, por supuesto, acataremos lo que los ciudadanos decidan, pero a día de hoy deberíamos de ir empezando a entender que en la isla de Gran Canaria llevamos años con las mismas caras, sean en una administración o en otras, y con las mismas políticas. Si no empezamos a hacer cosas diferentes, si no votamos diferente no obtendremos resultados diferentes. Aquí Vox es la única alternativa que a día de hoy los grancanarios tienen la certeza de que hacemos lo que dijimos.

-Antes dio su opinión sobre el tren. ¿Y Vox qué visión tiene del proyecto Chira-Soria?

-Quiero recalcar que nosotros siempre estaremos al lado del interés de los grancanarios. Estaremos fiscalizando todos los pasos que se den en este asunto, así como que los informes medioambientales y técnicos sean los adecuados, y que se ajusten a derecho.

-¿Piensa que a partir del 28M Vox tendrá representación en el Cabildo de Gran Canaria?

-La esperanza es lo último que se pierde. Nosotros tenemos la sensación de la calle y ahí cada vez más están con nosotros. Cada vez que organizamos mesas informativas o damos paseos por distintos puntos de la isla comprobamos que se nos acerca muchísima más gente. Ese mensaje de sentido común que nosotros trasladamos, cuando no es tergiversado por los distintos medios de comunicación, las personas se sienten representadas por el mensaje de Vox, que no es otro que el del sentido común, el de defender y proteger lo nuestro, y el de dar la batalla cultural para que seamos capaces de seguir progresando como hemos hecho hasta ahora.

-¿Cuáles son sus líneas rojas en el Cabildo en caso de posibles pactos?

-Nosotros tendremos como líneas rojas a todos los que sean los enemigos del ser humano, de las libertades y de los derechos fundamentales. Y de todos los que pretendan ir en contra de la unidad de España. Si no están dispuestos a ayudarnos, lo único que les pedimos es que no nos molesten en nuestra batalla por las libertades y los derechos de todos los españoles.