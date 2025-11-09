El líder de la Conferencia Episcopal Española diserta sobre el amor en Gran Canaria Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid, desarrollará este lunes el tema 'Dimensión social del amor' en el Aula Magna del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias

El Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) celebrará desde este lunes 10 hasta el jueves 13 de noviembre sus Jornadas de Teología 2025, que tendrán lugar en el Aula Magna del ISTIC, en horario de tarde. Se trata de la edición número quince de las Jornadas.

Bajo el lema 'El amor y sus formas (eros, filia y ágape): una mirada creyente', las Jornadas de este año invitan a reflexionar sobre una de las realidades más profundas de la experiencia humana y uno de los ejes centrales de la fe cristiana: el amor.

La primera ponencia se celebrará este lunes a las 17.30 horas, con la intervención de Monseñor Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien desarrollará el tema 'Dimensión social del amor'.

A lo largo de las distintas ponencias se abordarán cuestiones de gran relevancia teológica y pastoral, como la implicación del amor en la construcción del bien común, los nuevos desafíos de las relaciones afectivas en la sociedad actual, el sentido cristiano del amor en la familia y el matrimonio, y la revelación del amor divino en la Sagrada Escritura, plenamente manifestado en el Dios Trinidad.

Asimismo, se reflexionará sobre la mística del dejarnos amar y el amor como clave hermenéutica de la fe cristiana, proponiendo un espacio académico de diálogo interdisciplinar y reflexión teológica.

Estas Jornadas buscan profundizar en la comprensión cristiana del amor como principio de comunión, fuente de esperanza y núcleo esencial del mensaje evangélico, ofreciendo una oportunidad para el encuentro entre la fe, la razón y la vida social contemporánea.