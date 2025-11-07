Licitada la creación de vías ciclistas en Meloneras Las obras afectarán a las calles Mar Mediterráneo, Mar Caspio, Mar de Siberia y Mar de Noruega, al igual que a distintos viales peatonales y zonas verdes

El Consorcio de Maspalomas acaba de sacar a concurso la construcción de nuevas vías ciclistas en la zona turística que comunicarán el vial público existente con diversos puntos de acceso al paseo marítimo de Meloneras.

Las obras se desarrollarán en las calles Mar Mediterráneo, Mar Caspio, Mar de Siberia y Mar de Noruega, así como en varios viales peatonales y zonas verdes del entorno. El entramado viario del proyecto está formado por la carretera GC-500 al norte, el barranco de Tirajana al este, el paseo marítimo al sur y la calle Mar Blanco al oeste. Son los límites del núcleo turístico de Meloneras.

La propuesta diseñada para este núcleo de San Bartolomé de Tirajana dotará a la zona de 6.453 metros lineales de infraestructura habilitada y preparada para el tránsito ciclista. La actuación contempla tanto la creación de carriles bici anejos al viario, como la adaptación de calzadas existentes para el uso compartido de las mismas, donde se fomente el uso de la bicicleta mediante la coexistencia segura con los vehículos motorizados.

En los tramos donde los recorridos de bicicleta así lo requieran se segregará la vía ciclista del tráfico motorizado mediante elementos físicos de separación, mejorando la seguridad y el confort de los usuarios de la bicicleta y de los peatones.

Entre los trabajos previstos se incluyen la demolición y ampliación de aceras, la utilización de pendientes de la urbanización como recorridos ciclistas, la señalización horizontal y vertical de la red ciclista con pinturas y señalética urbana, la construcción de imbornales y la instalación de mobiliario y aparcabicis.

Además, el proyecto prevé actuaciones de poda, así como el trasplante de algún árbol, si fuera necesario, y la reordenación de zonas verdes para favorecer una integración respetuosa con el entorno urbano y paisajístico.

El proyecto, con un presupuesto de licitación de 500.000 euros, tiene como objetivo mejorar la movilidad y reducir el impacto ambiental en uno de los enclaves turísticos más visitados de Gran Canaria. El plazo para presentar ofertas al concurso acabará el 26 de noviembre.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Impulsa Maspalomas dotado de fondos Next Generation de la Unión Europea concedidos por el Gobierno de España.

Con esta iniciativa, el Consorcio de Maspalomas, en coordinación con el Cabildo, la Consejería de Turismo del Gobierno regional y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la adaptación de los viarios y del espacio público hacia una movilidad urbana más sostenible.

