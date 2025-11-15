Un libro documenta los bailes de Ingenio paso a paso y con vídeos QR Ángel Vega publica un trabajo que enseña a través de texto e imágenes 23 estilos tradicionales y variantes del municipio

Convertir la memoria en método. Esa idea es la que ha guiado al ingeniense Ángel Manuel Vega Suárez, maestro, bailador y divulgador del folklore, a publicar su primer libro 'Los bailes tradicionales de Gran Canaria: Municipio de Ingenio (Vol. 1)', una obra que une la pasión por la danza con el rigor de la enseñanza.

El trabajo, que se presenta el viernes 21 de noviembre a las 19.00 horas en la Casa del Obispo (Carrizal), es mucho más que un manual. Es un viaje a través de 23 bailes y variantes tradicionales de Ingenio y Carrizal, desde Aires de Lima, Folías y Seguidillas hasta Mazurcas y Polkas, con explicaciones detalladas paso a paso, secuencias numeradas y un innovador sistema de vídeos accesibles mediante códigos QR. Basta con escanearlos para ver cada movimiento desde distintos ángulos, ya sea cenital, frontal, manos, pies.

El trabajo es fruto de años de experiencia docente y artística. Vega empezó a escribir casi sin pretenderlo, recopilando para responder a las dudas de sus alumnos y de los colectivos a los que impartía formación. Así que entrevistó a investigadores y bailadores veteranos para afinar matices, reunió vídeos y cintas, tanto de internet como de particulares, para analizar la evolución, y concluyó que hacía falta dejar constancia no sólo del texto, sino de vídeos desde diversas perspectivas. El resultado es un material pedagógico y visual para que cualquier persona con inquietud pueda bailar.

El autor, formado desde muy pequeño en la escuela de la AFC Guayadeque, ha dedicado su vida a enseñar, bailar y dirigir cuerpos de baile. Como maestro de Educación Infantil, Primaria y Educación Física, ha trasladado a este trabajo su vocación pedagógica, convertir la tradición en una herramienta de aprendizaje accesible, estructurada y atractiva para las nuevas generaciones.

Preservar lo antiguo

El primer libro de Ángel Vega nace de la mirada docente: ordenar, describir y hacer accesibles las coreografías locales con secuencias numeradas y apoyo audiovisual, subrayando una convicción que atraviesa su trabajo: «el arte no debe tener fronteras ni perderse en el tiempo», afirma, convencido de que la mejor forma de mantener viva la cultura es transmitirla con rigor, pero también con emoción.

La finalidad no es otra que conservar y reflejar documentalmente el desarrollo de los bailes del municipio, haciendo accesible su aprendizaje. El libro, primero de una colección que abordará otras zonas de Gran Canaria, puede adquirirse en Librería Katina (Carrizal e Ingenio), en Librería Canaima y en la Librería del Cabildo.