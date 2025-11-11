Yino B.A., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres El presunto pederasta se encuentra en situación de prisión provisional después de que fuera detenido en el marco de la operación Íncubo

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Agustín B.A., alias Yino, uno de los presuntos pederastas más importantes de Canarias, se encuentra en huelga de hambre dentro del Centro Penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande. Los motivos que alega para estar en esta situación son principalmente dos: que quiere tener un abogado que le ofrezca una defensa lo que él considera una defensa justa y que sea trasladado al módulo de mujeres como pidió al ser detenido ya que se había cambiado de sexo a principios de año.

Yino se encuentra en situación de prisión provisional después de que fuera detenido por agentes del Cuerpo General de la Policía Autonómica en el marco de la operación Íncubo, al ser considerado el cabecilla de una presunta trama dedicada a la corrupción de menores, pornografía infantil, inducción a la prostitución y tráfico de drogas, hechos cometidos durante los últimos años en la isla de Gran Canaria. Además, esta persona está pendiente también de ser juzgado de forma paralela en otra causa de extrema gravedad como es el caso 18 Lovas, en el que repitió presunto patrón de conducta utilizando a mujeres menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

Tras ser detenido el pasado 20 de enero, el magistrado Tomás Luis Martín lo envió de forma provisional a prisión y al llegar a Juan Grande, solicitó que lo internaran en el módulo para mujeres ya que a principios de este año había realizado un cambio registral de sexo de hombre a mujer. En ese momento, el director Jorge Garlito emitió una orden el día 23 de enero cuando ingresó en la que rechazaba su solicitud, pero lo ubicó en el módulo 1 donde estaría solo en una celda, con televisión y mando propio, no podría ser cacheado por nadie sino solo por medios electrónicos, aunque se le ofrecería cada dos meses el lote higiénico femenino que incluye compresas.

Ahora, desde el pasado 27 de octubre, el pederasta ha anunciado que está en huelga de hambre, una actitud que ha derivado en que los funcionarios encargados de su custodia le hayan abierto varios partes. Uno de ellos fue porque, tras ser valorado por el equipo médico que entendió que se encontraba en buen estado de salud, no acudió al recuento de la tarde. Los funcionarios fueron a buscarle a su celda y alegó que no iba a hacerlo porque estaba sin comer de forma voluntaria.

Al día siguiente, el 3 de noviembre, Yino A.B. se negó a acudir al comedor tras varios requerimientos de los funcionarios. Alegó nuevamente que no se encontraba en buenas condiciones de salud.

Se da la circunstancia de que uno de los requisitos que se exigen para estar en ese Módulo 1 que es uno de los más benévolos de la prisión del sur de Gran Canaria, es no tener partes, condición que no cumple el preso en la actualidad.

Los motivos que ha esgrimido Yino A.B. para estar en esta situación es que quiere contar con un abogado que le proporcione una defensa justa -ya tiene uno nuevo tras renunciar a la anterior letrada- y, nuevamente, que lo trasladen al módulo femenino.

Precisamente y como informó este periódico, varias víctimas de la operación Íncubo declararon a la Policía Canaria que este le había manifestado que se cambiaba de sexo para aprovecharse «de los beneficios legales que da ser una mujer» y para «violar a internas» cuando lo detuvieran y enviaran a prisión.

Temas

Operación Íncubo