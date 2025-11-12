La víctima de una presunta agresión sexual en el parque de las Cucas: «Tenía mucho miedo a denunciar» Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria | La Fiscalía pide 11 años de prisión para el acusado

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

«Una amiga y yo fuimos a las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle junto con otras dos personas. No tengo muchos recuerdos, solo bebí una copa y me sentó muy mal». Así comenzó este martes su declaración en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas la víctima, menor de edad en el momento de los hechos, a la que presuntamente el acusado, que responde a las siglas de C.J.V.S., agredió sexualmente el 19 de noviembre de 2023 en el parque de las Cucas, entre Schamann y el Paseo de Chil en Las Palmas de Gran Canaria.

«No lo conocía de antes, fue mi amiga la que sí que lo conocía porque era la expareja de una amiga suya», detalló la víctima. «Tengo recuerdos salteados. Mi amiga estuvo cuidándome toda la noche, incluso me llevó a Las Canteras a darme un baño para ver si se me pasaba el malestar», continuó relatando. Tras darse un baño fueron al parque de las Cucas, allí la víctima mantuvo relaciones sexuales con el acusado. «Se lo dijo a mi amiga, yo no recuerdo nada», añadió.

«Tenía miedo a denunciar, yo le pedía que me pagara la pastilla anticonceptiva de emergencia y no quiso», aseveró. «Mi amiga me animó a que pusiera la denuncia y pasados unos días se lo conté a mi madre y la puse», dijo antes de afirmar que el encausado habría presuntamente «quebrantado» la orden de alejamiento con ella en unos carnavales.

A raíz de los presuntos hechos, la perjudicada señaló que estuvo un tiempo sin ir a clase: «Me costaba ir al instituto, incluso tuve problemas con la comida».

En cambio, el acusado declaró que fue ella la que le dijo que quería mantener relaciones sexuales conmigo. «Anteriormente, cuando fuimos a la playa nos habíamos besado», contó. El acusado manifestó que cuando sucedió el acto sexual en el parque de las Cucas, tanto la víctima como su amiga y otro joven se sentaron en un banco y se pusieron a ver vídeos en el teléfono móvil.

La amiga que estuvo con la afectada toda la noche también prestó declaración como testigo explicando que su amiga «estuvo muy mal toda la noche» por el alcohol que consumieron aquella noche. «Sí es verdad que ella intentó algo con el acusado, pero es que no era consciente de lo que estaba haciendo», añadió. «A él le dije que por favor se hiciera cargo de comprar el anticonceptivo de emergencia, pero se hacía el loco y nos daba largas», detalló ante la Sala.

La médico forense que valoró a la víctima afirmó que tenía «ansiedad» y verbalizaba «ideas de autolesión».

La Fiscalía, que elevó sus conclusiones a definitivas, pide 11 años de prisión para C.J.V.S. ya que afirma que los hechos han quedado «más que acreditados». «No estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido», concluyó. Esta parte también solicita el pago de 8000 euros por las secuelas padecidas y en la cantidad de 40.000 euros en concepto de indemnización de los daños morales.

La acusación particular, que también elevó a definitivas sus conclusiones, ratificó lo manifestado por el Ministerio Público.

José Luis Benítez, letrado del acusado, afirmó en su informe final que «todos mienten» ya que hay incongruencias en sus declaraciones. «Primero dijeron que los hechos fueron en Las Canteras, ahora dicen que en el parque...», declaró. Esta parte, que llevó sus conclusiones a definitvas, interesa la libre absolución de su representado.

La causa quedó vista para sentencia.