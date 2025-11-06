Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años «Me decía que no pasaba nada, que no se lo contara a nadie», narró, en una tesis avalada por su padre y hermanos. La madre y abuela lo negaron

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una joven que hoy tiene 20 años declaró este martes ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que su abuelo materno abusó de ella desde los cinco hasta los 11 años, primero en la vivienda familiar de Las Palmas capital y después en Telde. Su testimonio abrió la vista oral en la que el acusado, de 73 años, se enfrenta a 12 años de prisión, pena solicitada tanto por la fiscal Lucía Cascales como por la acusación particular ejercida por el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa, todo ello por un delito continuado de agresión sexual a una menor.

La víctima, criada en un entorno marcado por la separación de sus padres, relató que ella y sus hermanos pasaban «cinco o seis noches a la semana» en casa de los abuelos. En ese contexto, se producían los episodios: «Se metía conmigo en la cama y aprovechaba cuando dormía para realizarme tocamientos en los pechos y en la vagina». Según su relato, el acusado le instaba a guardar silencio: «Me decía que no pasaba nada, que no se lo contara a nadie».

La joven describió que los hechos se repitieron con continuidad, adaptándose al cambio de domicilio familiar: «A partir de Telde, empezó a tocarme por fuera de la ropa y después por dentro. Me introducía los dedos dentro de la vagina». Añadió que cuando comenzó a comprender que aquello no era normal trató de contarlo en casa: «A mi abuela y a mi madre se lo conté... ellas me lo negaban, me decían que no pasaba nada». Finalmente, dejó el hogar de los abuelos a los 11 años para convivir con su padre.

Durante su declaración también describió el aislamiento afectivo que sentía en el entorno familiar: «Mi abuelo compraba cosas y revistas a mis hermanos y se las daba, y a mí me ponía como condición que le diera un beso si quería uno». Expuso las secuelas: años de insomnio, tratamiento psiquiátrico y terapia psicológica.

La revelación completa llegó en 2021, tras una cita médica: «El ginecólogo me preguntó si había tenido sangrado o relaciones sexuales... Mi padre me preguntó, y le conté todo. Inmediatamente fuimos a la policía».

El padre de la víctima indicó que la joven llevaba en terapia desde 2018. Describió «terrores nocturnos, aislamiento, ansiedad», síntomas que en su momento atribuyó a la falta de vínculo con la madre. Situó en el ginecólogo el punto de ruptura, cuando la joven empezó a narrar lo ocurrido «sin querer dar detalles para no hacer daño a nadie».

Los hermanos coincidieron en que la menor era considerada «la última de todo» en la familia materna. Recordaron que la abuela y el abuelo no dormían juntos y que la hermana «dormía habitualmente con el acusado». Uno de ellos dijo que, siendo niño, veía cómo el abuelo «se acercaba demasiado» a la niña y «se restregaba con ella», aunque entonces no entendía el significado.

Versiones contradictorias

La madre de la perjudicada negó cualquier posibilidad de abuso y mantuvo que «la relación con mi hija era la mejor del mundo». Aseguró además que «ella nunca durmió sola si no estaba yo». Esta versión contrasta con la de la víctima y los hermanos, que sitúan de forma categórica a la menor compartiendo cama con el abuelo durante años.

La abuela, por su parte, defendió la inocencia del acusado y atribuyó la denuncia a una supuesta influencia del padre: «Lo hizo por hacernos daño». Sin embargo, su versión sobre quién cuidaba a los niños y dónde dormían mostraba matices distintos a los aportados por la madre, sin encajar con la imagen conjunta que ofrecieron los tres hermanos. Por una parte, la madre de la víctima dijo que la misma dormía en casa de sus abuelos y la abuela lo negó argumentando que pernoctaba en la vivienda de la madre.

Las acusaciones piden 30.000 o 60.000 euros de indemnización, mientras que la defensa representada por Telva Mendaño interesa la libre absolución.

El juicio continuará este jueves con testigos, periciales y la declaración del acusado.