Con solo 16 años es toda una veterana del carnaval de la capital grancanaria ya que se ha presentado en dos ocasiones a la gala infantil. Este año, esta estudiante de 4º de la ESO del barrio de San José da el salto a la gala de las reinas adultas, donde es la benjamina, y con su diseñador de cabecera, su hermano.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-Es una ilusión que siempre he tenido con mi hermano y, gracias a Dios, lo hemos hecho juntos. Además, como nos gustó tanto presentarnos a la reina infantil dos veces, pues pensamos, ¿por qué no hacerlo una tercera vez? Y es que participar en las galas infantiles fue súper bonito porque lo compartí con mi hermano, que es lo que más quiero en esta vida.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-Solo espero seguir sumando momentos con mi hermano, y si no gano, no pasa nada porque la verdad es que yo vengo a disfrutar porque esto es un sueño hecho realidad.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-El carnaval para mí es vida, en verdad, porque una vida sin carnaval no es nada, es un poco triste.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-Pues todos los momentos que he vivido junto a mi familia porque mi diseñador es mi hermano, pero toda la familia aporta y me apoyan y me animan a hacerlo. Además, cuando yo estoy estresada ellos son el motor que me hace seguir adelante y no pararme en ese punto.

-No entiende un carnaval sin...

-Sin disfraces no es un carnaval y sin alegría tampoco. Hay que disfrutar el momento porque no sabes cuándo te vas a ir de este mundo, y más con todo lo que ha pasado.

-Un disfraz ideal.

-La verdad es que me he disfrazado de lo que querido y de muchas cosas, porque siempre lo he celebrado, desde pequeñita.

-¿Qué aficiones tiene?

-Mi afición es el baile y también ver series como la 'Casa de papel' , Vis a vis' y cosas de ese estilo, me gustan las series españolas.

-¿Cuál es su plato preferido?

-Los espaguetis con tomate, son mi plato favorito.

-Un destino para viajar.

-Nueva York, quiero ir a Nueva York, es una ciudad a la que he querido ir desde chiquitita. Y a ver si se pude hacer otro sueño realidad.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Reciclo aunque tengo que ir muy lejos para reciclar porque no tengo contenedores cerca de casa. Pero lo hago porque si no cuidamos nosotros el planeta nadie lo va a cuidar. Así que creo que primero lo tenemos que cuidar nosotros para que el planeta esté en condicione. Pienso que es algo que entre todos lo podemos hacer.