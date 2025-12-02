Vegueta se queda sin parque de bomberos La falta de personal obliga a cerrar el centro del servicio en el Cono Sur y concentra a los agentes en Miller Bajo y La Isleta

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra, de manera temporal, el parque de bomberos de Vegueta por la falta de personal y la negativa de los agentes a reforzar el servicio en protesta por la gestión del cuerpo. En un comunicado emitido este lunes por el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Sebastián Pablo Naranjo, se informa de que «debido a las actuales necesidades operativas y de cobertura de personal, se hace necesario proceder a una reorganización temporal de efectivos, que implicará el traslado del personal desde el Parque Zonal de Vegueta hacia el Parque Central y el Parque Zonal de La Isleta». Con ello, recoge el comunicado 56/2025, se pretende «garantizar una adecuada cobertura del Servicio en los parques con mayor demanda actual de personal», así como «facilitar la estabilidad operativa del personal, evitando en la medida de lo posible los desplazamientos diarios entre Parques, lo que redunda tanto en una mayor eficiencia del Servicio como en una mejora de las condiciones organizativas».

Aunque el comunicado solo hace referencia a que se trata de una decisión temporal que se mantendrá «mientras persistan las circunstancias que lo motivan», desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró que la decisión se adoptó «para mejorar la operatividad del servicio durante los fines de semana y festivos, en los que se vienen registrando ausencias y bajas en el parque de Vegueta».

Un portavoz autorizado del gobierno municipal indica que esta reorganización de efectivos permite que los equipos estén preparados desde el inicio del turno «y no se pierda tiempo en la operativa de subir al parque central con todo el material y los equipos en caso de que no se incorpore toda la dotación prevista».

Sin embargo, el delegado sindical de UGT y cabo del SEIS, Raúl Esclarín, considera que la concentración en Miller puede complicar las intervenciones. «Si se produce un incendio en el entorno del Hospital Insular es peor venir desde el parque central de Miller que del de Vegueta ya que el tiempo de respuesta puede hacer que se generalice el fuego», explicó el agente.

«Obviamente teníamos razón en nuestra denuncia de que no hay personal suficiente en el servicio de bomberos ni para cubrir mínimamente la Relación de Puestos de Trabajo porque nuestros cálculos es que está al 70%, aunque con bajas de larga duración y jubilaciones, los bomberos estamos en torno a un 55% o 60%», añadió, «el cierre del parque del Cono Sur se venía haciendo de forma encubierta en los últimos meses».