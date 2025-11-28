Vegueta se llena de Esperanza

Fran Cabrera ante el trono que portarán los costaleros de la Virgen de la Esperanza y del Cristo de la Salud.

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 05:30

Este sábado, 29 de noviembre, es una fecha muy especial para los integrantes de la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta. No en vano llevan «desde Cuaresma» dedicados a organizar una salida procesional muy especial, la que va a protagonizar desde las 17.00 horas la venerada imagen de su Virgen, con motivo de la celebración del año jubilar.

«El papa Juan Pablo II nombró el dogma de la Asunción de la Virgen y, a partir de ahí, cada 25 años se hace el año jubilar», explicaba este jueves Fran Cabrera, miembro de la cofradía desde 2017 y responsable de los arreglos florales que va a lucir el trono mientras culmina, en la parroquia de Santo Domingo, una labor en la que le ayudan personas como Sari Martín y otras «muchas manos» que le quitan «tiempo a la familia» por este «sentimiento».

«Estos días no hay cansancio», señala quien reconoce que esta procesión extraordinaria es motivo suficiente para compensar las muchas horas de trabajo que encierra aunque en esta ocasión, por motivos de salud, no va a poder participar como costalero.

Y es que hay que recordar que tanto el de Jesús de la Salud como el de María Santísima de la Esperanza de Vegueta son los únicos tronos de la Semana Santa de las Palmas de Gran Canaria que son portados por unos costaleros que completaron tres ensayos y que este sábado se turnarán para llevar a la Virgen desde Santo Domingo por Doctor Vernau y Doctor Chil hacia la Catedral, donde el obispo José Mazuelos oficiará una misa, que está previsto comience a las 19.00 horas.

El trono de la Virgen, los arreglos florales y el cartel de la procesión, de Jonay García. Cober

Este camino de ida se hará sin banda de música porque «vamos en Santo Rosario», comenta Fran Cabrera sobre una salida extraordinaria que «tiene de especial» el hecho de que en ella «participan todas las hermandades y cofradías de la ciudad» y el Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria, además del «organizador principal que es el Obispado».

Apunta que el itinerario de regreso a la parroquia será más amplio pues el trono va a recorrer diferentes calles del barrio histórico y contará con la Banda de Gáldar. Un recorrido que se prolongará más allá de las 23.00 horas y que incluso llegará a la parroquia de San Agustín, además de visitar a las Hijas de la Caridad.

«Va a ser algo entrañable, porque de lo que se trata en este caso es de llevar la esperanza a esos que a veces, por enfermedades y demás, la pierden un poco», señala. Y es que hay que reseñar que el lema del Jubileo 2025 es 'Peregrinos de la Esperanza'.

Para esta cita tan señalada, en la que anuncia también habrá alguna sorpresa que no se puede desvelar, la Virgen de la Esperanza va a contar con unos arreglos de flores que, atendiendo a la jerarquía que existe en la cofradía, selecciona el prioste junto al florista, en este caso Fran Cabrera, que ha puesto al servicio de esta delicada labor sus 25 años de experiencia en la materia.

Así, en el trono va a reinar el color blanco, el de las rosas de pitiminí, los delphinium, las rosas de Ecuador, las orquídeas, los alhelíes o las astromelias con las que se están engalanado con sumo mimo y cuidado.

Preparativos del trono. Cober

En lo que a la vestimenta se refiere, la imagen ya se encuentra ataviada «con el manto suyo de salida, donación de unos hermanos hace como unos cinco años», explica Fran Cabrera.

Apunta también que se le van a añadir «joyas que le hemos regalado especialmente para esta salida». Y destaca de entre ellas hay «un broche que le ha regalado un grupo de hermanos» o «el pañuelo que lleva en su mano, que también se lo regaló un hermano y que además tiene un valor añadido» ya que cuenta que «fue hecho con encaje de bolillos y diseñado» por la madre de este compañero, «con lo cual siempre tiene esa parte más personal».

Pero tiene claro que todos estos adornos que configuran el trono en ningún caso deben restar protagonismo a la Virgen de la Esperanza. «Independientemente de que la gente, en lo que más se pueda fijar sea en las flores, el centro de atención siempre tiene que ser ella», dice.

Reconoce que en esta cuenta atrás en la que se hallan hay mucha tarea y no pocos nervios ya que hay aspectos que escapan a su control. «Muchas flores de las que lleva vienen de Holanda, vienen de Ecuador y tú haces los pedidos, pero es algo que no controlas», pone como ejemplo.

Señala que es en esos momentos de crisis en los que debe estar la mano del profesional y resolver, pero no es menos valiosa que la emocional. «La parte profesional existe, pero también es cierto que la emocional conlleva mucho más», expone.