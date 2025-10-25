Vecinos de Joaquín Costa denuncian incumplimiento de las terrazas: «Los fines de semana aquí ha seguido todo igual»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas publicó el pasado 8 de octubre la resolución de la directora general de Edificaciones y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que reducía el horario de funcionamiento de las terrazas de Joaquín Costa, en la zona Puerto, en dos horas, de domingo a jueves, y en tres los sábados y los días festivos. Una medida de la que informó en su momento CANARIAS7.

La resolución, como publicó este periódico, implicaba que desde esa fecha los negocios afectados -11 bares y restaurantes- debían retirar las mesas y sillas de la vía pública a las 22.00 horas, teniendo un margen de media hora adicional para el desalojo y la limpieza de la zona.

Sin embargo, los vecinos que llevan años denunciando el problema de ruidos que sufren a causa de la actividad que desarrollan estos establecimientos aseguran que no se está cumpliendo esta restricción horario impuesta por el consistorio capitalino, especialmente los fines de semana.

«Los fines de semana aquí ha seguido todo igual», expone una de las personas que se reconoce perjudicada por la situación.

Señala que, al igual que el resto de residentes en la zona, ha sido testigo del incumplimiento de la orden que pesa sobre estos negocios, lo que le llevó a presentar diferentes denuncias ante la Policía Local.

La primera fue en fin de semana y explica que en ese momento le dijeron en comisaría que «debía esperar 20 días» desde la publicación de la orden en el BOP de Las Palmas y que «al final no hicieron nada».

Por eso optó por dirigirse al departamento de Actividades Clasificadas del Ayuntamiento capitalino, donde le confirmaron que la medida «entraba en vigor al día siguiente de su publicación» en el documento oficial.

Pero dice que a la vista de que los incumplimientos horarios persisten, intentó «mandar correos a la jefatura de la Policía, pero no funciona» y también consiguió un número de teléfono para solicitar cita «con la jefa de la Policía, pero no lo coge nadie».

Los ciudadanos perjudicados dicen que agentes locales les han comentado que la falta de controles se debe a la escasez de efectivos.

Este periódico solicitó este viernes al departamento de comunicación del Ayuntamiento información sobre labores de supervisión de cumplimento de horarios y si se han interpuesto sanciones, pero no pudo facilitarla.