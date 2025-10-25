Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la manifestación celebrada en Guanarteme el pasado sábado. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento

Una manifestación, que saldrá este sábado a las 17.00 horas del Alfredo Kraus hasta La Puntilla, tiene como objetivo que el Ayuntamiento «cumpla con sus obligaciones»

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:53

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Ballena Barrio Atlántico, Miguel Pérez, explicó que la movilización de este sábado las 17.00 horas, busca denunciar la dejadez municipal y exigir la renovación de los contratos de limpieza, seguridad y mantenimiento urbano. «Esto no es tema político, es una cuestión de responsabilidad. Yo pago, yo exijo», afirmó.

Detalló los motivos de la protesta ciudadana convocada que partirá desde el Auditorio Alfredo Kraus y llegará hasta La Puntilla. «Vamos a exigir al Ayuntamiento que cumpla con sus obligaciones. Participarán vecinos de toda la ciudad, además de bomberos, policías locales, trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos», explicó. El representante vecinal denunció la dejadez del Ayuntamiento con los servicios públicos esenciales y reclamó que «se renueven los contratos pendientes y que se pongan a trabajar». Subrayó que la movilización «no es una cuestión política, sino de responsabilidad ciudadana: yo pago, yo exijo».

Pérez confía en que la convocatoria tenga una gran respuesta popular. «No quiero hablar de números, pero creo que será una manifestación masiva. Los vecinos están enfadados, sienten que la ciudad está abandonada. Hace 20 o 25 años teníamos la escoba de oro, y ahora no tenemos ni escoba con la que barrer», lamentó.

La marcha partirá desde el Auditorio Alfredo Kraus y avanzará hasta La Puntilla, donde se leerá un manifiesto conjunto. «Será un recorrido tranquilo, de un par de horas, y al final daremos lectura al texto ante los medios de comunicación», indicó. Además recordó que se ha reunido con responsables de policía municipal, bomberos y diversas asociaciones vecinales para coordinar la acción. «Todos compartimos la misma preocupación: queremos una ciudad digna, un distrito y un barrio donde se pueda vivir con orgullo. Hay calles en Barrio Atlántico que llevan 35 años sin asfaltar. Es una vergüenza», aseguró.

Pérez criticó que las denuncias vecinales no se atiendan. «En el Parque de La Ballena hay verjas rotas desde hace más de un año, y nadie hace nada. Hemos avisado una y otra vez, incluso por riesgo de accidente, y no obtenemos respuesta. Lo único que pedimos es que trabajen y hablen con los vecinos. Nadie conoce mejor un barrio que quien vive en él», sostuvo.

