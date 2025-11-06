Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
El juicio se celebra este martes y miércoles por unos hechos que presuntamente se prolongaron durante casi dos décadas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:46
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas de J.A.A., por presuntos abusos sexuales a su hijo y a siete sobrinos suyos entre 1995 y 2014 en su vivienda ubicada en la Subida de Los Riscos, en el municipio de Mogán.
La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, se celebrará este martes y miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, sin antecedentes penales, aprovechaba que varios menores de su entorno familiar -su hijo y varios sobrinos- se encontraban en la vivienda para «realizarles tocamientos de carácter sexual de forma reiterada». Todos los denunciantes vivieron en el domicilio del encausado, «bien de forma permanente o temporal».
Según la Fiscalía, los abusos se habrían producido durante años y en numerosas ocasiones. Tres de los presuntos abusos fueron calificados por la Fiscalía como de tipo continuado, ya que se han extendido durante cuatro años, pero se encuentran ya prescritos porque tienen un plazo máximo de diez años antes de quedar exento.
Por lo tanto, la Fiscalía solo pide penas por los cinco delitos restantes como presunto autor de un delito continuado de abuso sexual y otros cuatro delitos continuados de abuso sexual a un menor de trece años. Solicita para el acusado penas que suman un total de 33 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta, medidas de libertad vigilada de hasta diez años y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante períodos de entre cinco y veinte años, según cada caso.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que J.A.A. indemnice a los cinco menores cuyos delitos no han prescrito con 20.000 euros a cada una por los daños morales derivados.