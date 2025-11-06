Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
magen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. Arcadio Suárez

Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos

El juicio se celebra este martes y miércoles por unos hechos que presuntamente se prolongaron durante casi dos décadas

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas de J.A.A., por presuntos abusos sexuales a su hijo y a siete sobrinos suyos entre 1995 y 2014 en su vivienda ubicada en la Subida de Los Riscos, en el municipio de Mogán.

La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, se celebrará este martes y miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, sin antecedentes penales, aprovechaba que varios menores de su entorno familiar -su hijo y varios sobrinos- se encontraban en la vivienda para «realizarles tocamientos de carácter sexual de forma reiterada». Todos los denunciantes vivieron en el domicilio del encausado, «bien de forma permanente o temporal».

Según la Fiscalía, los abusos se habrían producido durante años y en numerosas ocasiones. Tres de los presuntos abusos fueron calificados por la Fiscalía como de tipo continuado, ya que se han extendido durante cuatro años, pero se encuentran ya prescritos porque tienen un plazo máximo de diez años antes de quedar exento.

Por lo tanto, la Fiscalía solo pide penas por los cinco delitos restantes como presunto autor de un delito continuado de abuso sexual y otros cuatro delitos continuados de abuso sexual a un menor de trece años. Solicita para el acusado penas que suman un total de 33 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta, medidas de libertad vigilada de hasta diez años y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante períodos de entre cinco y veinte años, según cada caso.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que J.A.A. indemnice a los cinco menores cuyos delitos no han prescrito con 20.000 euros a cada una por los daños morales derivados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  5. 5 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  6. 6 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  7. 7 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  8. 8 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  9. 9 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  10. 10 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos

Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos