Inmaculada Medina entra en la sala de prensa ante la mirada de su compañero, Francisco Hernández Spínola. Juan Carlos Alonso

Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo

El estudio de los teléfonos de Padrón y Guerra dejan un escenario, cuanto menos, pintoresco. Investigados que se prestaban dinero, participaban en contratos supuestamente «inflados» y luego salían de comidas con sobremesas incluidas

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:24

Son 43 páginas, con otros tres anexos más, que dibujan un paisaje cuanto menos pintoresco en la ya archifamosa pieza separada número 5 del caso Valka. El informe realizado por el Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, refleja lo que algunos barruntaban pero no habían podido constatar aún de forma documental: el vínculo estrecho de amistad existente entre los investigados Inmaculada Medina, Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra. Concejala, director técnico y empresario compartían mesa, mantel y algún baile, en un escenario de presuntos contratos «inflados» -según Anticorrupción- con un supuesto desfalco para las arcas públicas de más de 400.000 euros.

Este informe, adelantado en exclusiva por CANARIAS7, refrenda de forma concluyente la tesis que planteó en su momento el fiscal Javier Ródenas y que refrendó el magistrado instructor Rafael Passaro, cuando elevó a la categoría de investigados a la edila Medina, junto a Sergio González Cubas, jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines desde 2020. Estos se unían en la lista a los ya imputados Miguel Ángel Padrón - jefe del Servicio de Parques y Jardines- y Felipe Guerra -empresario dueño de Guerra Patrimonial FGG SL y socio de Padrón en Esvertical SL-.

El documento elaborado por los investigadores de la Guardia Civil analiza de forma pormenorizada los móviles de Padrón y Guerra y el cotejo de los mismos demuestra que estos terminales, en ocasiones, los carga el diablo. Prueba de ello es la ingente cantidad de imágenes festivas y lúdicas en las que aparecen los tres investigados junto a más amigos, quienes comparten varios grupos de WhatsApp. Esto, a juicio de la Benemérita, atentaría contra el deber de abstención de autoridades y funcionarios públicos de intervenir directamente en procedimientos en los que participen personas con las que mantengan una «amistad íntima», según el artículo 23 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.

Pero esto no es lo único que hallaron los agentes en estos aparatos. También había información relevante acerca del préstamo privado que Guerra Patrimonial concedió a su amigo Padrón, que era el que validaba las facturas supuestamente fraudulentas que le pagaba el Ayuntamiento por el coste del agua en la zona alta de la ciudad y que también fue denunciado por Ródenas. Las condiciones eran elocuentes: la empresa actuó como prestamista pese a que su objeto social no era la «actividad financiera»; no se fijó un «plan de amortización periódico»; la devolución del capital quedó a libre decisión del prestatario en función de su liquidez; y se aplicó un tipo de interés equivalente a Euríbor + 0%. El informe apunta que estas características refuerzan la sospecha de una relación económica «atípica» entre ambos.

También llamó la atención a la Guardia Civil el incesante flujo de llamadas que hubo durante todos los años investigados entre el funcionario Miguel Ángel Padrón y el empresario Felipe Guerra, y también entre este último con uno de los denominados 'cerebros' del caso Valka: el que fuera coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién.

Un alto funcionario que, aunque no aparece en esta pieza separada, es el eje sobre el que gira un caso que comenzó por una denuncia de los vecinos de Las Rehoyas y que ha dinamitado la línea de flotación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Contexto

  • Tamaraceite Sur: Irregularidades en adjudicación y ejecución: Centrada en la adjudicación supuestamente fraudulenta y la permuta de la parcela P-TS-PC-1, en la ejecución de convenios urbanísticos privados en Tamaraceite Sur. Las operaciones habrían favorecido, en detrimento del patrimonio público, al empresario Felipe Guerra. Se indagan irregularidades tanto en la adjudicación como en la ejecución del proyecto, así como en la gestión de contratos por Geursa. La pieza afecta a Felipe Guerra, Setién, Mas y Cabrera. Investigan prevaricación urbanística, falsedad, prevaricación administrativa, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración.

  • El ordenador de Setién: Conexiones remotas con Geursa. Investiga la instalación de un segundo ordenador en el despacho de Marina Más, para aceptar conexiones remotas del excoordinador de Urbanismo y también investigado, José Setién, y permitirle su acceso a los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo. A Setién se le intervino un portátil al que se le habían instalado los accesos con las credenciales de Más, y un móvil adquirido por Geursa. Los hechos imputados a los dos y al jefe jurídico de Geursa, Luis Pérez Cañón, así como la empresa municipal, son los de descubrimiento y revelación de secretos y uso indebido de información privilegiada.

  • Setién y sus familiares: Su entramado de empresas y entorno íntimo: Hace una investigación patrimonial de la estructura empresarial de Setién así como de su núcleo familiar ante la adjudicación de proyectos, por Geursa, a sus empresas. Según la tesis del fiscal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, así como de abusos en el ejercicio de su función. La Fiscalía apunta a que Setién, aprovechando su posición de responsabilidad en Geursa, habría favorecido a determinadas sociedades vinculadas a su entorno familiar en procesos de adjudicación de proyectos urbanísticos.

  • Sobreprecios del agua: Guerra Patrimonial FGG y Esvertical SL: Investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a Guerra Patrimonial FGG, SL y Esvertical SL -que gestionaron conjuntamente Guerra y Padrón- por Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Afecta a la exconcejala Inmaculada Medina, el empresario Felipe Guerra y su mercantil, el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el funcionario Sergio Cubas. Los hechos se relacionan con delitos de malversación de caudales públicos agravada por perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la Administración.

