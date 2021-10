UxGC logra un plan integral de limpieza para la capital grancanaria

La concejala Carmen Guerra, designada recientemente como número dos de la candidatura de Unidos por Gran Canaria (UxGC) a las próximas elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria ha exigido hoy, en el Pleno del ayuntamiento, «la aprobación urgente de un Plan Integral de limpieza que ponga fin al evidente deterioro que sufre la ciudad en el servicio de limpieza. La suciedad, malos olores y deterioro de las calles en las que se amontonan todo tipo de trastos y basura es tan evidente que la única solución a corto plazo es acometer un Plan Integral de Limpieza«.

La concejala Carmen Guerra logra que se apruebe por unanimidad la moción para aprobar la ejecución de un Plan Integral de Limpieza para la ciudad.

Carmen Guerra considera que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria está demostrando que cada día vive más alejado de la realidad de esta ciudad. « Usted no debería irse a Madrid a alardear de la limpieza de la ciudad, cuando los contenedores de basura y las calles de todos y cada uno de los barrios de su ciudad están rebosantes de basura, trastos y porquería. Usted no debería irse a Madrid a vanagloriarse de que en los próximos dos años va a crear 15.000 puestos de trabajo en la ciudad cuando lo único que ha hecho es hacer un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), despidiendo a 187 trabajadores de limpieza. Si quiere generar tanto empleo lo primero que debería hacer es no destruirlo. Usted ha demostrado su falta de coherencia y compromiso en la defensa de lo público. Durante la campaña electoral, prometió defender el empleo público, pero cuando llega la hora de gobernar se olvida de lo dicho y rehúye de la defensa de lo público para abrazar las privatizaciones. Este alcalde ha engañado a los trabajadores de limpieza, prometiendo que se iban a reforzar los servicios con la incorporación de nuevos efectivos, para luego hacer justo lo contrario: despidos colectivos y privatizaciones».

Carmen Guerra también recriminó al Partido Popular, a Coalición Canaria y Ciudadanos su falta de elegancia institucional al haber presentado una moción en el pleno con los mismos argumentos de la presentada por ella el pasado día 14 de octubre, y del conocimiento de los portavoces. «Deberían ustedes ponerse a trabajar y dejar de hacer un cordón sanitario a las concejalas no adscritas, y hacer examen de conciencia y preguntarse por qué están en esta situación», zanjó la concejala visiblemente molesta.

Para terminar, Carmen Guerra demandó al alcalde que tomara el mando de una nave que, desde hace siete años lleva una hoja de ruta mal intencionada, de desgaste hacia el personal de limpieza, hasta el punto de que están en la calle manifestándose, reclamando sus derechos, y allá donde se mire hay suciedad, escombros y basura para, finalmente llevar al límite a los ciudadanos y que acepten la privatización.

« Los vecinos de esta ciudad han demostrado una paciencia infinita, con un servicio que está declarado esencial por ley, y que no solo es una cuestión de suciedad, sino que puede afectar a la salubridad de las personas, además de deteriorar la imagen turística de nuestra ciudad», concluyó.