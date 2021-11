Los usuarios de juegos de mesa de Santa Catalina no ven motivo para el cierre Dicen que cumplen «todas las medidas» y que están «al aire libre». Critican que el Ayuntamiento no les haya comunicado el cese de actividad por la entrada en el nivel 2 de alerta.

La activación por parte del Gobierno de Canarias del nivel 2 de alerta por covid en la isla de Gran Canaria, desde este lunes y durante al menos 14 días, ante el incremento de casos registrados, llevó al Ayuntamiento capitalino a adoptar una serie de medidas entre las que se incluyó el cierre de los juegos de mesa del parque de Santa Catalina. Una decisión que no ha gustado a los muchos mayores que tienen la costumbre de acudir a diario a jugar la partida y encontrarse con sus amigos.

«A esta gente les quitas esto y ¿qué hacen, meterse en la casa? Esto les da vida», aseguraba la mañana de este jueves Juan Melián, presidente de la Asociación Dobaje Amigos del Parque de Santa Catalina, en el espacio que habitualmente ocupan las mesas en las que discurren las partidas de dominó, ajedrez o baraja y que ahora lucen apiladas en un extremo ante la imposibilidad de desarrollar esta actividad.

Melián asegura que la decisión tomada por el Consistorio capitalino no tiene ninguna lógica, pues quienes acuden a jugar «cumplimos con todas las normas». Hasta el punto de que asegura orgulloso que «no hemos tenido ni un solo caso de covid» a pesar de que son un colectivo de riesgo, pues recuerda que entre los usuarios hay gente «de 80, 90 y hasta tenemos uno de 100 años que viene a jugar».

Así, señala que el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades competentes se sigue a rajatabla desde el primer día. «Aquí no se puede fumar desde antes de la pandemia y tampoco se puede comer o beber, el que quiere hacer algo de esto tienen que hacerlo fuera de la zona de juego», expone.

Añade que también respetan la medida de «cuatro personas por mesa» y que «no puede haber nadie alrededor mirando mientras se juega».

Además, explica que las mesas mantienen la separación exigida y que la gente hace uso de mascarillas en todo momento. «Aquí nadie se quita la mascarilla para nada», señala. Algo que, apunta, no ocurre cuando las personas se sientan en una de las cercanas terrazas a tomar un café. Por eso no entiende que estos negocios continúen operativos y ellos, «que también estamos al aire libre», no hayan podido seguir con una actividad que afirma se lleva desarrollando «desde hace más de 60 años» y que es algo único. «Esto no lo hay en ningún sitio de Europa y aquí viene gente de todos lados, de Lanzarote, de Fuerteventura y también de la Península», expone.

Melián reconoce que este cierre hace que muchos mayores se encuentren perdidos. «Me dicen que les está quitando la vida y vienen a preguntarme cuándo volvemos a abrir», señala.

Insiste en que siguen los protocolos de manera rigurosa y que incluso «el 7 de diciembre cerramos para desinfectar toda la zona y lo pagamos nosotros».

Asimismo, apunta que el material que se emplea en esta actividad se desinfecta cada día. «Antes de empezar a jugar se limpian todas las mesas y las sillas y con un producto que tenemos y con el que también se desinfectan los dominós cuando la gente acaba para que esté limpio para los jugadores que vengan después a usarlos», relata.

Sin comunicación oficial

Melián se muestra especialmente molesto porque asegura que nadie del Ayuntamiento les comunicó de manera oficial el cierre de esta zona de juegos de mesa. «Nadie nos ha informado de nada», se queja, y explica que supo que no podían seguir con su actividad habitual cuando fue a instalar las mesas y un agente local de la cercana comisaría le dijo que no podía abrir porque había una orden del Ayuntamiento.