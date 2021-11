USPB denuncia la falta de policías y pide que se incorporen ya los 68 en prácticas

El secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, demandó la inmediata incorporación de los 68 agentes en prácticas que han superado ya el periodo de formación. El representante de los agentes de seguridad expuso que « los policías en prácticas ya superaron hace un mes las horas exigidas» para tomar posesión y que el hecho de que se retrase su incorporación como miembros plenos de la plantilla de la Policía Local somete al resto de los agentes de Las Palmas de Gran Canaria a una gran presión laboral, pues tienen que suplir las vacantes con horas extra.

Hay que recordar que en este momento, el cuerpo policial tiene 511 agentes en plaza, los 68 que están todavía en prácticas y 98 puestos vacantes. Y a eso se añaden las que se quedan desocupadas por jubilaciones. Según García, en diciembre se jubilaron diecisiete compañeros y en enero, alrededor de trece.

El representante de USPB explicó que mientras los 68 policías en prácticas no tomen posesión de su puesto, no pueden cubrir turnos de fin de semana, de noche, ni hacer horas extraordinarias. «Todos los fines de semana nos falta personal», detalló, «denunciamos la pésima gestión del Ayuntamiento, que no saca los expedientes y mantiene a este personal en esta situación administrativa»

Pago de horas

Respecto a las horas extra, indicó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya pagó, en marzo, las cantidades que se debían del año pasado.

El pago de las hora extra es un problema que se ha cronificado en los presupuestos municipales. Todos los años, el Ayuntamiento destina el máximo que se le permite, unos 2,8 millones de euros, pero las deudas de los ejercicios anteriores acaban comiéndose la partida. Así, en marzo se abonaron unos 2,4 millones de euros de horas extra realizadas en el ejercicio pasado por todos los empleados públicos, si bien la mayoría son jornadas extraordinarias realizadas por los agentes de policías y bomberos.

Según las cifras que maneja USPB, quedan en la partida poco menos de 400.000 euros para terminar el año. «Calculamos que en uno o dos meses se agotará la partida de las horas extra», expuso Víctor García.

Los policías presentaron al grupo de gobierno una propuesta para crear una unidad de eventos y poner a disposición de la jefatura seis jornadas de libre disposición, pero el acuerdo no ha fructificado. «Eso bajaría en torno a un millón de euros en horas extra, que se destinaría a otro complemento», aseguró el secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos.