Últimas horas para pagar el catastro y otros seis impuestos en Las Palmas de Gran Canaria Este viernes acaba el plazo para saldar sus deudas con la Hacienda municipal

Imagen de archivo de colas en la oficina de atención al contribuyente de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

Los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria tienen poco más de veinticuatro horas para satisfacer sus obligaciones con la Hacienda municipal. Este viernes se acaba el plazo para pagar siete tributos. El listado está compuesto por el Impuesto de Bienes Inmuebles, conocido como catastro o IBI, por sus siglas, en sus tres conceptos; el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); la tasa de basura comercial; la que se paga por la instalación de los rastros y ferias, para el periodo del segundo semestre; la que corresponde al permiso para colocar hamacas y embarcaciones en las playas, también en lo referido a la segunda mitad del año;la de las instalaciones publicitarias; y la que abonan los bancos por los cajeros automáticos.

La ciudadanía tiene que saber que una vez agotado el plazo de pago de los impuestos, los recibos se encarecerán con un recargo del 20%, salvo que el contribuyente pague antes de ser notificado, lo que le ahorraría un 10%.

En total, lo que espera recaudar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por estos siete conceptos son 98,4 millones de euros. De ellos, las dos principales fuentes de ingresos son el IBI, con 82,31 millones; y el IAE, con 14,56 millones.

Con los datos hasta el mes de septiembre, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya había reconocido derechos de cobro por valor de 96,19 millones de euros. Esto significa que solo quedarían 2,21 millones de euros por tramitar.

En todo caso, de los 96,19 millones de euros reconocidos netos, el Ayuntamiento solo ha ingresado de manera efectiva unos 2,6 millones de euros. El grueso de los derechos se materializan en el último trimestre el año.

Primero: obtener la carta de pago

Como es habitual en el procedimiento de pago, lo primero que hay que hacer es obtener el documento o carta de pago ya que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene la obligación de enviarle el recibo

Las cuatro vías Desde casa , a través de la oficina virtual tributaria, previa identificación en el apartado 'Obtener documento de pago'.

En los quioscos digitales de las oficinas municipales, presionando el botón de Impuestos y Tasas.

A través del teléfono 010 .Si llama desde fuera de Las Palmas de Gran Canaria, deberá marcar el 928446000.

De manera presencial, en las oficinas municipales con cita previa.

Una vez que tenga el documento de pago, tiene que proceder a su abono.

¿Cómo se efectúa el pago?

Cuatro formas para hacerlo Con tarjeta de débito o crédito , en la oficina virtual tributaria, en el apartado 'Pagar Impuestos' o 'Pagar Tasas', en función del tipo de tributo que vaya a pagar.

En la web del Ayuntamiento de Las Palmas de gran Canareia a través del enlace 'Pago y Obtención de Recbios on-line'.

En los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras mediante el código de barras: Banca March, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar y Cajasiete.

A través de los teléfonos: 010 en el caso de Las Palmas de Gran Canaria y 928460000, desde fuera del término municipal