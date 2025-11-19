La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta El Ayuntamiento se opone a la petición de un grupo de vecinos de la zona Puerto

Al margen de la marcha de la concejala Inmaculada Medina, hasta ahora la máxima responsable del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la batalla desatada en torno a la fiesta sigue viva en los tribunales. El Ayuntamiento capitalino ha formalizado su oposición al recurso de apelación presentado por una comunidad de propietarios del Puerto contra el auto que desestimó la petición ciudadana para suspender, de manera cautelar, el carnaval de 2025 y de 2026.

Los argumentos del escrito dirigido por la directora general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Tatiana Quintana, inciden en el razonamiento esgrimido para la defensa del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y que ya consiguieron, el pasado mes de septiembre, una sentencia favorable a la fiesta, que es la que ahora pretenden recurrir la comunidad de vecinos.

«La ponderación de intereses se inclina, de manera concluyente, hacia el interés público cultural, social y económico cuya protección corresponde al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, máxime tratándose de un evento declarado de interés turístico internacional y sometido a exhaustiva regulación administrativa para minimizar cualquier afección», recoge el escrito de oposición del Consistorio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria discrepa de las razones esgrimidas por los vecinos cuando aseguran que el auto desestimatorio de las medidas cautelares incurrió en errores a la hora de delimitar el objeto de la suspensión cautelar. «La resolución impugnada se limita a constatar una evidencia jurídica y material: no es posible paralizar un carnaval que ya se celebró», les contesta la directora general de la Asesoría Jurídica, «no existe error alguno imputable al auto. La supuesta falta de delimitación del objeto no es sino el reflejo de la propia construcción defectuosa del recurso: la apelante entremezcla actos pasados con hipótesis futuras, desdibuja el objeto procesal, proyecta sobre 2026 lo ocurrido en 2025 y pretende que el órgano judicial opere sobre situaciones inexistentes o ya extinguidas».

La posibilidad de suspender un carnaval que no se ha celebrado todavía es uno de los pivotes del razonamiento municipal, que defiende la tutela cautelar solo puede amparar actos administrativos reales, no hipotéticos o futuros. «Y en este caso es incontrovertido que no existe acto administrativo alguno relativo al carnaval de 2026 que pueda ser objeto de impugnación o suspensión», expone Tatiana Quintana, «lo ocurrido en 2025 no puede constituir base para suspender un evento inexistente en 2026, pues ello equivaldría a invalidar, por vía cautelar, decisiones administrativas que la Corporación municipal ni siquiera ha adoptado aun».

El ruido

Otro de los aspectos fundamentales del proceso es el relativo a las mediciones sobre el ruido que soportaron los vecinos como consecuencia de la celebración del carnaval. El auto recurrido señalaba que no se disponía de «periciales de contraste que permitan valorar la idoneidad de las presentadas» por los ciudadanos. Para ellos, esto supone que el juzgado les está solicitando una prueba impropia de la fase cautelar.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realiza la lectura contraria y reafirma el sentido del auto recurrido. «Pretender que en fase cautelar se otorgue eficacia plena a informes no sometidos al más mínimo control técnico o contradicción procesal equivaldría a convertir la tutela cautelar en un juicio paralelo, algo radicalmente contrario a la naturaleza instrumental del incidente cautelar», expone, «en segundo lugar, es la parte apelante (y no el auto) quien invierte indebidamente la carga de la prueba. La acreditación indiciaria de la apariencia de buen derecho corresponde a quien solicita la medida, no al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni al órgano judicial».

Por ello, la Asesoría Jurídica municipal entiende que no se dan los requisitos básicos de la medida cautelar en el recurso de los vecinos:ni la apariencia de buen derecho, ni el peligro por demora «pues los principales actos autorizados por el Ayuntamiento para el carnaval 2025 ya habían concluido cuando se formuló la solicitud y los perjuicios alegados son vagos, genéricos y nunca acreditados. No existe aún resolución del carnaval 2026».