Truco o multa en Halloween: Guaguas se escuda en la Policía para evitar los ataques con huevos y piedras El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despliega un dispositivo especial de protección del transporte público en los puntos más conflictivos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:03 | Actualizado 13:22h.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este miércoles el dispositivo especial de seguridad que en los últimos años se despliega durante Halloween para proteger a los vehículos de Guaguas Municipales, sus ocupantes y sus trabajadores de los ataques con huevos y piedras que se suelen producir en coincidencia con la celebración de esta fiesta importada de Estados Unidos.

Agentes de paisano en las guaguas, coches de incógnito que seguirán aquellas líneas que se consideran más susceptibles de sufrir ataques o refuerzo de la presencia policial en paradas de Guaguas Municipales y de taxis configuran un dispositivo que ha ido reduciendo de manera continuada los daños a la flota.

Desde 2019, año en que se alcanzó el mayor número de ataques a Guaguas Municipales (109 incidentes), la tendencia ha ido bajando. Así, en el año 2020 solo hubo 7 casos, aunque aquél fue el año de la covid; en 2021, el lanzamiento de piedras y huevos afectó a 28 vehículos; en 2022, bajó a 19; en 2023, a 10; y en 2024, a 8, aunque en ese año los guagüeros denunciaron cuatro casos más hasta los 12.

Hay que tener en cuenta que la moda de lanzar huevos y piedras a las guaguas representa alrededor de la mitad de todos los ataques que contabiliza Guaguas Municipales a lo largo de un año.

Los ataques al transporte público se castigan con multas que van entre los 100 y los 600.000 euros; penas de prisión o de internamiento, en caso de que el autor sea menor de edad; trabajos para la comunidad o penas de libertad vigilada, según la gravedad de los hechos.

La reducción del número de incidentes «no nos hace bajar la guardia para hacer que el transporte público de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, tanto en guagua como en taxi, sea seguro», indicó el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez.

Los agentes prestarán especial atención a aquellas zonas de la ciudad en las que tradicionalmente se han registrado más ataques al transporte público. El edil no quiso concretar qué lugares son para no restar eficacia a la medida.

La nueva campaña de prevención de ataques con piedras y huevos, que nace con el lema 'Este Hallowin, el respeto gana' -con un juego de palabras con win, que en inglés significa ganar, que cambia la palabra original Halloween-, se activará este jueves y permanecerá operativa hasta el domingo, en coincidencia con el fin de semana.

«Creemos que es una campaña que ha llegado a la ciudadanía y que apela sobre todo a la complicidad de los padres, de las madres, de los familiares de los docentes, para que hagan ese trabajo con los chicos y las chicas y les hagan entender que esto no es ninguna broma, que esto no es divertido, que esta gamberrada puede llegar a ser muy grave; que un volantazo, un frenazo un susto al conductor o a la conductora puede provocar daños graves en los usuarios del transporte público», explicó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez.

Y eso sin contar los costes económicos que puede tener para Guaguas Municipales este tipo de ataques. Hay que tener en cuenta que, en lo que vamos de año, la empresa municipal de transporte ya ha tenido que pagar alrededor de 6.000 euros en reparar cristales rotos por lanzamiento de piedras u otro tipo de golpes.