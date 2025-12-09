Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 9 de diciembre de 2025
Imagen de archivo de la Playa de Vargas, en Gran Canaria. Arcadio Suárez

Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros

Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 13 de enero de 2024 | Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2024

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:57

Comenta

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita 13 años de prisión para tres hombres detenidos frente a la costa de Gran Canaria cuando transportaban presuntamente en una lancha más de 1,3 toneladas de cocaína. Los acusados, identificados como M.E., Y.A. y M.E., carecen de antecedentes penales y se encontraban en situación irregular en España en el momento de los hechos.

Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 13 de enero de 2024. La causa, en la que está previsto que se alcance una sentencia de conformidad, será juzgada este jueves por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de enero de 2024, a unas seis millas náuticas de la playa de Vargas. Los tres encausados viajaban en una embarcación cargada con 38 fardos que contenían cerca de 787 kilos de cocaína de alta pureza. «Al advertir la presencia policial, arrojaron otros veintiséis fardos al mar, que fueron recuperados horas después, con aproximadamente 522 kilos adicionales de la misma sustancia», indica esta parte.

En total, la droga habría alcanzado un valor cercano a los 40 millones de euros en el mercado ilícito.

La Fiscalía sostiene que los tres actuaban de «manera coordinada» y con intención de introducir la droga en el mercado negro, «siendo plenamente conscientes» del grave daño que este tipo de sustancias provoca a la salud pública.

El Ministerio Público califica los hechos como un delito de tráfico de drogas de extrema gravedad, al concurrir gran cantidad de estupefaciente y el uso de una embarcación. Esta parte interesa para cada uno de los acusados 13 años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese tiempo y una multa de 100 millones de euros.

Además, pide que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional una vez que cada procesado haya cumplido tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado, con prohibición de regresar a España durante diez años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  6. 6 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  7. 7 Cuando es imposible, es imposible
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Esta alcantarilla es una pesadilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros

Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros