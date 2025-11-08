Tres claves por las que el Gobierno rechaza la petición de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a chocar con el Gobierno de Canarias, en esta ocasión por la declaración de zona tensionada en la capital más poblada de las islas. El Ejecutivo regional informa al consistorio de tres aspectos que deben ser subsanados en su solicitud para afrontar la regulación del mercado de la vivienda en la ciudad.

Las tres claves de este informe de Instituto Canario de la Vivienda discuten los argumentos del equipo de Carolina Darias, presentado ante la autoridad autonómica, la competente para emitir la declaración, tras un trabajo realizado por personal del área de Urbanismo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los aspectos fundamentales que señala el Ejecutivo, desde el área de Vivienda que capitanea Pablo Rodríguez, se cimentan principalmente sobre los datos de mercados utilizados por la ciudad para solicitar la regulación: una de las fuentes principales del estudio municipal sobre los precios medios del mercado de la compra y alquiler de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria está en los datos de los portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa. Ante eso, en su respuesta, el Gobierno de Canarias exige fuentes oficiales que «contemplen toda» la realidad del mercado.

Además, hay otros dos aspectos destacados por Vivienda para no dar por aprobado la petición del gobierno local. Entre ellos se destaca la diferencia de criterios. Desde la Consejería interpretan que la aplicación de la zona tensionada en otros municipios de España ha generado distorsiones de mercado que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria merecen otro planteamiento. Así como la ciudad solicita la declaración completa de la urbe como zona tensionada, el Gobierno de Canarias estima que se debería sectorizar por zonas o barrios. Por lo que piden una cartografía ajustada a esos parámetros para resolver la solicitud.

La tercera pieza de este tríptico de subsanaciones que solicita el Ejecutivo de Fernando Clavijo se ampara en la Ley de Vivienda estatal que sustenta la declaración del propio Ayuntamiento. Desde el Gobierno piden un cronograma de las acciones que se desarrollarían los tres años posteriores a la declaración por parte del Ayuntamiento para contener el mercado inmobiliario, convertido en una auténtica pesadilla para la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria en la actualidad.

Estos tres argumentos son los que el Gobierno de Canarias transmite al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en esta semana en la que el gabinete de Darias ha emitido un comunicado «recordando» al Ejecutivo su solicitud.

Según expresaba el Ayuntamiento en ese comunicado «pedimos que el municipio sea declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, con el objetivo de avanzar en la aplicación de las medidas recogidas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda que permitan regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. La solicitud, presentada inicialmente en mayo de 2024, acredita que la ciudad cumple tres de los cuatro requisitos exigidos por la normativa, continúa pendiente de resolución por parte de la administración autonómica competente».

Apoyo de la ministra de Vivienda

En este contexto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido hacer más amplia la confrontación con otro comunicado emitido este viernes en el que daban detalle de una reunión mantenida con Carolina Darias en la sede del Ministerio de Vivienda en Madrid con la responsable del área Isabel Rodríguez, con la que la alcaldesa mantiene una estrecha relación personal tras coincidir en el gabinete de ministras de Pedro Sánchez antes de ser designada candidata del PSOE para la alcaldía de la capital grancanaria.

El titular que sale de este encuentro entre Rodríguez y Darias fue el siguiente: «La ministra de Vivienda apoya la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionado».

Ampliar Imagen de la reunión entre Isabel Rodríguez y Carolina Darias. C7

Hay que recordar que Canarias estuvo entre las comunidades autónomas ausentes en la sectorial del Vivienda pero que tiene pendiente una reunión con la ministra para abordar la realidad del área en las islas. Tras varias cancelaciones en la agenda de la dirigente estatal no se han producido nuevos contactos para abordar esta realidad, que sumada a otros asuntos como la cesión de dominio público del Paseo de Las Canteras se han convertido en razones para el desencuentro entre la ciudad y el Gobierno de Canarias.