ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe

La flota de la regata ARC+, que organiza el World Cruising Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria partió este domingo desde el Muelle Deportivo rumbo a Cabo Verde, primera escala antes de continuar hacia la isla de Granada (Caribe). Un total de 89 embarcaciones y 422 navegantes procedentes de 27 países zarparon en esta regata.

