Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

17 fotos

ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe

Tripulaciones de 27 países parten en la ARC+ desde el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria

Cober

Cober

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:57

Modo oscuro

La flota de la regata ARC+, que organiza el World Cruising Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria partió este domingo desde el Muelle Deportivo rumbo a Cabo Verde, primera escala antes de continuar hacia la isla de Granada (Caribe). Un total de 89 embarcaciones y 422 navegantes procedentes de 27 países zarparon en esta regata.

ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  5. 5 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  6. 6 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  7. 7 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  8. 8 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  9. 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  10. 10 Arranca la obra submarina de Salto de Chira

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe

ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe