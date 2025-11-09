17 fotos
ARC Plus Regata de barcos: Un trampolín de sal hacia el Caribe
Tripulaciones de 27 países parten en la ARC+ desde el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:57
La flota de la regata ARC+, que organiza el World Cruising Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria partió este domingo desde el Muelle Deportivo rumbo a Cabo Verde, primera escala antes de continuar hacia la isla de Granada (Caribe). Un total de 89 embarcaciones y 422 navegantes procedentes de 27 países zarparon en esta regata.
Publicidad
- 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
- 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
- 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
- 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
- 5 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
- 6 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
- 7 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
- 8 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
- 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
- 10 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad