Los trabajadores públicos de Recogida se defienden: «Nos humillan, ante la población nos dejan como gandules»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:51 | Actualizado 14:59h.

El comité de empresa del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos adelantó este viernes que solicitarán al juzgado la suspensión cautelar del contrato de limpieza de emergencia adjudicado a FCC Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Será el primer paso que den una vez que denuncien en los tribunales el expediente con el que el Consistorio ha justificado la adjudicación de emergencia de los servicios de limpieza. Los empleados públicos entienden que el expediente carece de validez porque no está firmado por ningún funcionario de carrera.

En paralelo a la demanda, el comité de empresa de Recogida de Residuos Sólidos confirmó que la próxima semana se presentará el preaviso de huelgo para los días 5 y 9 de diciembre.

Desde la parte social se ataca también los argumentos de que la situación ha empeorado por la indisponibilidad de personal. Según afirman, todo responde a una mala gestión por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en lo referido a la posibilidad que tiene para cubrir los permisos, las excedencias y las vacaciones. «Ante la población nos dejan como gandules», lamentó Carlos de León, «pero nosotros vamos a seguir, vamos a morir matando».

En sus informes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detallaba que «una media de seis camiones recolectores no están prestando diariamente servicios de vaciado de contenedores, por motivos tales como, disfrute de vacaciones o personal en incapacidad temporal, personal que no ha sido posible sustituir».

Así, se cita como primer factor de la «crisis operativa sin precedentes» del servicio municipal de Limpieza, el «incremento abrupto del absentismo laboral, que alcanza cotas del 40 % en Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y del 50 % en Limpieza Viaria, derivado bajas laborales, vacaciones, permisos, licencias, etcétera», junto a la conciliación y los efectos de una sentencia que impone la compensación de descansos coincidentes con festivos. «Esta triple incidencia ha reducido drásticamente la capacidad operativa efectiva de la plantilla, situándola por debajo del umbral mínimo necesario para garantizar la higiene urbana», se dice.

El presidente del comité de empresa del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Rafael Hernández, aseguró que se «está humillando a los trabajadores» de la parte pública para poder justificar el contrato de emergencia a FCC Medio Ambiente. «Se nos culpabiliza a la parte pública» de la situación de suciedad en que se encuentra la ciudad, «pero más del 90% de las quejas son de zonas privadas».

Además, buena parte de las incidencias se producen también durante los periodos de vacaciones por lo que «no se puede hablar de bajas, sino de una sobrecarga de trabaja porque no se suplen las vacaciones», indicó Graciela Santana, otra de las representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Sin refuerzo en lo público

Siguiendo esta línea argumental, Rafael Hernández reseñó que el efecto de la contratación de FCC Medio Ambiente por la vía de emergencia se notará, sobre todo, en la parte que ya cubre la empresa privada. «Lo nuestro sigue sin barrerse, por decirlo de alguna manera», expuso, «se nos culpabiliza a nosotros, pero la ayuda llega a la parte privada».

El primer despliegue del refuerzo temporal de Limpieza se ha producido en los barrios de Alcaravaneras, Arenales y Escaleritas.

«Bajo mi punto de vista», prosiguió el presidente del comité de empresa de Recogida, «se está pagando dos veces por el mismo trabajo porque aunque el contrato con FCC esté en nulidad, se sigue pagando».

El comité trasladó esta queja a los concejales del PP Jimena Delgado-Taramona e Ignacio Guerra en una reunión mantenida en las oficinas municipales. «En el fondo, es un contrato a dedo a una empresa que lo está haciendo mal», expuso la portavoz municipal del Partido Popular, «o sea, se ha decretado la emergencia porque la parte privada es la que está haciendo mal las cosas y se vuelven a adjudicar el servicio a la misma empresa».

Para Guerra, lo que ha querido hacer la alcaldesa es aferrarse a «un salvavidas político para llegar con la ciudad en condiciones a las elecciones de 2027».