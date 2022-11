Un total de 734 menores espera por atención social en la ciudad El Ayuntamiento asegura que no se trata de casos graves, que se atienden sin demora

Un total de 509 expedientes que afectan a 734 menores se acumulan en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la espera de su valoración por parte de los trabajadores municipales.

De acuerdo con los datos facilitados por la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, de este número, un total de 169 familias y 229 menores están en espera en el distrito Ciudad Alta; otras 152 familias con 243 menores se localizan en Vegueta-Tafira-Cono Sur; 46 familias y 58 menores están pendientes en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya; en el Centro alcanza a 70 familias y 99 menores; y en Isleta-Puerto-Guanarteme, 72 familias y 105 menores.

La edila de Servicios Sociales aclaró que «estos 734 menores no van a ser de situación o prevención de riesgo, sino que son cosas subsanables, que con un apoyo determinado se solventa con entidades con las que tenemos convenio».

Vargas indicó que los casos de emergencia, en los que se sospecha de que la seguridad del menor está en riesgo o sus necesidades básicas no están siendo atendidos, se actúa sin demora. «Lo que es urgente se pone encima de la mesa del trabajador social», expuso.

Detalló que, pese a la lista de espera, «a las familias se les atiende con prestaciones económicas, es decir, las familias no están desatendidas, lo que no se ha abierto es la notificación que hay que abrir para actuar y, además, hacer una valoración del propio equipo y asignarle al niño el recurso que necesita».

Los trabajadores sociales, que atienden una media de 10 a 15 casos, están asumiendo una mayor carga de trabajo por la falta de personal, por la situación social y económica derivada de la resaca de la pandemia, porque el juzgado y la fiscalía están remitiendo los casos que se acumularon durante el confinamiento, y porque cada vez se comunican y notifican más situaciones de posible desprotección por parte de la ciudadanía.

Respecto a la falta de material, Carmen Luz Vargas reconoció que ha habido un problema con el contrato de las impresoras, pero aseguró que «no ha dejado de tramitarse una sola prestación por ausencia de tóner. Se ha hecho uso del escáner y solo se imprime el resguardo para entregar al usuario si este no dispone de correo electrónico».

Sin embargo, para la concejala del PP Rosa Viera, los datos aportados en la comisión reflejan que la situación es «inaguantable», tanto por la sobrecarga de trabajo como por las carencias de personal o la falta de materiales.

«Detrás de estos números hay menores embarazadas, familias con problemas de adicción, problemas de nutrición… esa es la realidad», expuso, « el personal no tiene toda la información de esas listas de espera porque ya están atendiendo las urgencias, pero en las listas de espera hay casos muy graves. Si el gobierno no reconoce el problema, no va a aportar soluciones».

Por su parte, el concejal de Coalición Canaria David Suárez lamentó que «la demanda en materia social se haya incrementado sin un aumento del personal» para atenderla.