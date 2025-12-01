El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon El empresario ha presentado alegaciones al inicio del expediente del Ayuntamiento para la imposición de penalidades

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:55

El empresario L.O.D., titular de la concesión administrativa para la explotación del establecimiento de restauración denominado Mirador del Atlante, localizado en el paraje del mismo nombre, a la vista de la noticia aparecida en el medio de comunicación CANARIAS7, interesa aclarar algunos aspectos comunicados en dicha noticia y que no son fieles con la realidad y situación jurídica actual.

El actual titular cuenta con los permisos necesarios otorgados por las administraciones competentes para la explotación del establecimiento de restauración citado, para lo cual debió llevar a cabo una inversión mas que considerable dado el estado lamentable en la que se encontraban el inmueble en el momento de recibir el mismo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ello unido a que en ese momento se encontraba cerrado el paseo marítimo en varios tramos del mirador del Atlante, le ha acarreado una problemática importante dado que aun a día de hoy sigue cerrado el mismo y sin visos de un arreglo temprano del mismo con la perdida de visitantes que ello genera a dicho espacio. Por otro lado, afirmar en contradicción con lo citado en la noticia que se deba el pago de canon alguno a ese Ayuntamiento, muy al contrario, en estos momentos dichos pagos están al día sin que conste deuda alguna por este concepto. Situación fácilmente demostrable y comprobable desde el servicio de Recaudación y Tesorería de ese Ayuntamiento.

Si alguien ha sido cuidadoso en la prestación y desempeño de la actividad, que como hemos dicho, esta parte tiene derecho a desarrollar, es este concesionario que ha llevado a cabo un gasto enorme en rehabilitar el inmueble y sus instalaciones, como el acometer las obras de restauración de elementos de infraestructura en todo el espacio, regeneración de jardines en estado de abandono, entre otras muchas actuaciones, todas ellas en beneficio del espacio actual.

Actualmente esta parte ha presentado alegaciones ante la administración competente en orden a aportar la justificación y documentación acreditativa de la gestión desempañada por esta parte esperando que a la vista de las mismas puedan tener una visión completa del devenir de la misma y por tanto resuelvan en virtud de ello.