El Timbeque se queda en buenas manos

Carmelo Angulo recoge sus aparejos y afronta la travesía más importante de su vida, la que larga velas con la jubilación en la ruta de un tiempo consagrado enteramente a su disfrute. El patrón del Timbeque se retira tras 32 años tras la barra del bar de Canalejas pero deja el gobierno de la nave en su hijo Samuel, criado entre la errante tripulación que cada noche humedece su garganta en la vieja taberna de Arenales.

«Es un peso, es un peso», confiesa Samuel Angulo cuando se le aborda. Su padre deja en sus manos una obra de autor, un local que solo podría sobrevivir por cuestiones de linaje, tan pegado a la identidad de su propietario que nadie podría suplantar su espíritu. «He cumplido con mi labor», dice satisfecho Carmelo.

El Timbeque abrió sus puertas en 1993. Carmelo Angulo ya había tenido una vida que sería materia prima para un buen guionista. De sus hazañas como motociclista dejaron constancia las revistas nacionales de la época, que en los estertores de la década de 1970 señalaban que su estilo en competición «nada tenía que envidiar al de los grandes pilotos norteamericanos».

Pero tras muchos años vinculado a la hostelería, también por delegación familiar, decidió crear en Canalejas el bar al que le gustaría ir como cliente. Una combinación de comida servida durante toda la noche con rock clásico escapando por las columnas de sonido. Eso sigue siendo el Timbeque 32 años después, una filosofía que su hijo Samuel, «con pequeños cambios», pretende mantener vigente.

Carmelo Angulo es un hombre de emociones contenidas. Probablemente en su interior exista una mayor tormenta emocional de la que se atreve a enseñar a los que le preguntan, tras dar un paso al lado en un espacio referencial para varias generaciones. «Llega el momento de delegar, ya que ha aparecido mi hijo con ganas de seguir con el negocio. Este es un oficio bastante duro, viviendo siempre de noche, y creo que mi labor ya está hecha. Lo echaré de menos porque le he dedicado gran parte de mi vida, pero estoy muy contento de que mi hijo sigue al frente», sintetiza.

Para Samuel Angulo el Timbeque no es nueva plaza. Siempre ha estado cerca de lo que sucedía en el bar que su padre inauguró en los años en los que él llegaba al mundo. Desde pequeño vio el multiverso que se desarrollo en esa sala y, en sus primeros años de juventud y durante su etapa de universitario, trabajó muchas noches sirviendo hamburguesas y copas a una clientela que sigue allí en su mayoría. «Siempre supe que en algún momento iba a tomar las riendas y daba igual en el lugar en el que yo estuviera», dice.

Samuel habla desde una determinación personal, «nunca sentí ninguna presión por parte de mi padre para que eso pasara», explica en su vuelta al local tras más de una década ganándose la vida como docente en las aulas.

No le va a pillar de nuevas nada. Y sabe la exigencia que tiene. «Cuando era niño venía con mis hermanas a ver a mi padre por las tardes, cuando iba a abrir, porque no teníamos mucho tiempo para verle porque estaba trabajando hasta por la mañana», recuerda sobre el paso de una vida en la que el Timbeque ha estado abierto al servicio de su clientela, como mínimo, cinco noches a la semana hasta casi la madrugada.

Sigue siendo así. Junto a Carmelo Angulo ha estado toda la vida su esposa, Esther. Que junto a él deja de bajar las escaleras del local para ponerse detrás de la barra y moverse entre mesas. «Seguirán bajando muchas noches», intuye Samuel, «pero ahora para estar del otro lado».

En el Timbeque Carmelo ha encontrado una prolongación de su familia. Leales clientes que trascienden esa categoría, por las horas de compañía y por la intimidad de sus conversaciones. «Ha sido un bar muy personal con el que mucha gente sea familiarizado, es mucho más que una clientela. Es gente con la que he compartido muchas cosas. Lo mejor que hemos tenido siempre es la gente que viene al bar y con la que hemos conectado mucho, por la música o por lo que fuera».

Ahora toca otro tiempo. Se acabaron las llamadas, cuando apenas se ha metido en la cama, de proovederos ansiosos por descargar su mercancía. Los días de Reyes que se cosen con la noche previa desayunando churros sin dormir y sin pensar en desenvolver los regalos. Toca la etapa de vivir los nietos como no se pudo hacer con los hijos. De pisar las gradas de los grandes premios de motociclismo, de gozar de todos esos conciertos que quedaron pendientes.

Vocación

Samuel Angulo se prepara para cultivar esa vocación que tantos años sembró su padre en el histórico bar. Curiosamente, fue allí mismo donde se originó su otra pulsión profesional. «Aquí fue donde decidí dedicarme a la enseñanza. En la época en la que yo echaba aquí una mano mi padre y yo hicimos el curso de patrón profesional de pesca en la Casa del Marino. De aquello me quedan muchas anécdotas, él salía de trabajar e iba sin dormir a clase y yo echaba aquí esa mano. Se nos daban bien los problemas de navegación, porque mi padre tenía experiencia en el mar y yo venía estudiar en la universidad una carrera relacionada con las matemáticas y el cálculo. Entonces venían al bar un grupo de compañeros a los que no se les daba bien el tema de la navegación y mi padre y yo les explicábamos cosas en la barra con las cartas y fue cuando descubrí que me gusta dar clases y por eso estudié magisterio», señala.

Ahora padre de una niña, ya se ha puesto los galones del Timbeque que su padre le cede intactos. Apenas ha modificado su esencia, aunque en la nevera, cuando se acerca el fin de semana, reposa una tarta de queso que lleva su firma que parece hecha por orfebres sagrados.

El Timbeque se despide estos días de Carmelo Angulo aunque allí quede Samuel y también Melissa Espino, tantas noches a su vera junto al calor de la plancha. «Me gustaría que la gente que me ha conocido en todos estos años se quede con el recuerdo de una persona honesta», finaliza.

