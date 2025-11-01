Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 1 de noviembre de 2025
La indigente vive, come y duerme en frente de la cafetería Artenara, en El Sebadal. Arcadio Suárez
Las Palmas de Gran Canaria

Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal

La señora de 48 años duerme al raso del suelo rodeada de escombros y basura | La Cruz Roja le ha prometido llevarla a un centro de acogida

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

Reyes, la mujer que sobrevive en las calles de la capital grancanaria a la espera de una segunda oportunidad. Con 48 años y por circunstancias de la vida, esas que a veces giran sin previo aviso, hoy Reyes duerme, come y sobrevive en la calle rodeada de escombros y basura. Desde hace más de dos semanas deambula por distintos puntos de la ciudad buscando sombra, seguridad y un poco de tranquilidad en medio del ruido.

Actualmente se encuentra en la calle Juan Domínguez Pérez, en la zona industrial de El Sebadal, donde ha improvisado un pequeño espacio para descansar. Allí pasa los días, resistiendo el calor y la dureza de no tener un techo. «Me voy la semana que viene porque la Cruz Roja me rescata este lunes. A un centro de acogida o algún lado donde me pueda sentir segura. Espero que así sea», cuenta con una mezcla de esperanza y cansancio.

Reyes relata que hace apenas unos días sufrió un robo en Manuel Becerra, lugar donde solía situarse junto a la sede de la Policía Nacional porque allí se sentía más protegida. «Me quitaron el bono de guagua, lo llevaba en la bolsa del supermercado. Fui a comprar con el poco dinero que me quedaba y me lo robaron». Ese bono era su único medio para moverse por la ciudad y desplazarse entre los barrios donde buscaba refugio temporal.

Durante el día, a pesar del calor, prefiere no moverse demasiado. «Debería buscar cobijo, pero no me voy a mover de aquí. Por la tarde me da la sombra de esta pared. Lo más duro es por la mañana, pero si las nubes tapan el sol hace fresquito, y por eso me tapo con esta manta», explica mientras señala el rincón que la protege parcialmente del viento del puerto.

El pasado jueves, una furgoneta se detuvo junto a ella. Dos personas le ofrecieron un plato de pescado. Lo comió y volvió a recostarse sobre el cartón donde duerme, esperando que pronto llegue ese lunes en el que, según le han prometido, la Cruz Roja le brindará una salida. Reyes no pide mucho: solo «un lugar donde sentirse segura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  2. 2 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  3. 3 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  4. 4 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  5. 5 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  6. 6 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  7. 7 La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación
  8. 8 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  9. 9 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja
  10. 10 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal

Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal