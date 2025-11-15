Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios

Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios

El acusado se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada | Los hechos ocurrieron en 2023

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:30

La Fiscalía Provincial de Las Palmas elevó un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas S.L., por presuntamente sustraer 450.000 euros -guardados por los propietarios en una caja- tras acceder con llave al establecimiento y al domicilio de los perjudicados en Las Palmas de Gran Canaria.

El Ministerio Fiscal atribuye al acusado la autoría de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, tras los hechos investigados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Según el escrito de cargos, S.L., de nacionalidad china y sin antecedentes, trabajó en el restaurante La Madrileña en la capital grancanaria regentado por L.W. y J.C., con quienes mantenía una relación de confianza que le permitió acceder a llaves del local y del domicilio particular para «completar» su aseo personal cuando lo necesitó.

El acusado aprovechó esa confianza para hacerse copias de las llaves. «Cuando ya no trabajaba en el bar, entró en varias ocasiones al establecimiento durante marzo o principios de abril de 2023, de donde se habría apoderado de 100.000 euros», relata la Fiscalía. Posteriormente, entre el 26 y el 30 de abril de 2023, habría accedido al domicilio de L.W. y J.C. y sustraído 350.000 euros.

En junio de 2023, tras las pesquisas policiales, se recuperaron 430.100 euros en poder del acusado.

El Ministerio Fiscal solicita para el encausado seis años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Además, pide que, una vez cumplidas las cuatro quintas partes de la pena, se acuerde la expulsión del territorio español y la prohibición de regreso durante ocho años.

En responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a L.W. y J.C. con el pago de 19.900 euros, con los intereses legales correspondientes.

