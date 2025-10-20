Sustos, sombras y… ¿truco o juego?: el Halloween más esperado en Alisios Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el C.C. Alisios se transforma en un escenario de diversión escalofriante

Este Halloween, el Centro Comercial Alisios, se convierte en un escenario de diversión escalofriante y prepara juegos llenos de desafíos e hinchables monstruosos, del 27 de octubre al 1 de noviembre. Con el lema «¿Truco o juego? Jugar nunca fue tan escalofriantemente divertido», el centro comercial propone una experiencia única en la temporada más tenebrosa del año para disfrutarla en familia, que se suma a su amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio para todas las edades.

Diversión escalofriante para los más valientes

Juegos, talleres e hinchables tematizados para que los más pequeños puedan disfrutar de una jornada llena de creatividad entre calabazas y telas de araña. Estas actividades estarán disponibles todos los días del 27 de octubre al 1 de noviembre en la gran plaza de eventos. Además, los hinchables formarán parte de la programación durante toda la semana para garantizar el entretenimiento de los niños, ¡no olvides tus calcetines de Halloween!

Tiendas, ocio y restauración de miedo

En las tiendas de Alisios te espera todo lo necesario para dar vida al disfraz más terrorífico. Desde las opciones más clásicas y sencillas, hasta las más modernas y atrevidas como trajes, accesorios, maquillaje y decoración que harán que este Halloween embrujes a cualquiera.

Pero la experiencia no termina ahí: además de moda y juegos infantiles gratuitos, Alisios ofrece un universo gastronómico que se viste de Halloween con locales y productos tematizados para la ocasión. Y para cerrar tu plan más terrorificamente completo, puedes disfrutar de los últimos estrenos de cine de miedo en Yelmo Premium Alisios.

Vive Alisios

Este Halloween, Alisios será el punto de encuentro perfecto para pasarlo de miedo en familia, entre compras, diversión y propuestas gastronómicas.

Toda la información, horarios de los juegos e hinchables y actualizaciones estarán disponibles en la web y en las redes sociales del Centro Comercial Alisios.