El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba Tendrá que cumplir 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una menor, hechos cometidos en la capital grancanaria

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años de prisión impuesta a Wolfgang Mingote Solar por un delito continuado de violación a una menor, a la que sometía sexualmente después de administrarle sustancias para anular su voluntad. La Sala Segunda desestimó íntegramente el recurso de casación interpuesto por la defensa y declaró firme la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de Las Palmas, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En la resolución, con ponencia del magistrado Leopoldo Puente Segura, el Supremo afirma que los hechos probados reflejan «una reiterada conducta de abuso sexual sobre una menor de edad, a la que el acusado suministraba bebidas mezcladas con sustancias que reducían su capacidad de defensa y su consciencia de lo ocurrido». La sentencia concluye que «la víctima no prestó consentimiento alguno y se hallaba bajo los efectos de las drogas administradas por el acusado».

Los magistrados avalan íntegramente la valoración probatoria efectuada por la Audiencia Provincial, que calificó los hechos como un delito continuado de agresión sexual del artículo 179 en relación con el 74 del Código Penal. La sentencia es rotunda al afirmar que «no existe duda razonable sobre la autoría, la concurrencia de violencia sexual y la ausencia absoluta de consentimiento válido».

El Supremo recuerda que las pruebas «se obtuvieron con todas las garantías procesales y fueron valoradas conforme a los principios de inmediación, contradicción y libre valoración de la prueba», y que el tribunal de instancia «dispuso de un conjunto probatorio sólido, coherente y convergente, integrado por el testimonio de la víctima, los informes toxicológicos y la declaración de los agentes policiales intervinientes».

La defensa de Mingote había sostenido en su recurso que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la menor «había exagerado los hechos». El Supremo rechaza tajantemente este argumento y señala que «las afirmaciones de la defensa carecen de sustento fáctico y jurídico, pues la declaración de la víctima es persistente, verosímil y corroborada por datos objetivos externos». Añade que «no cabe confundir la falta de resistencia física con el consentimiento, que en este caso estuvo ausente por completo».

En relación con la alegación sobre una supuesta vulneración del principio de presunción de inocencia, la Sala subrayó que «el derecho a la presunción de inocencia no ampara interpretaciones alternativas carentes de apoyo en el material probatorio», y que «la versión de los hechos ofrecida por la Audiencia Provincial resulta plenamente lógica, motivada y respetuosa con las reglas de la experiencia común».

El tribunal de casación también descarta la petición de rebaja de pena interesada por la defensa, al recordar que «la conducta se prolongó en el tiempo y afectó a una menor de edad especialmente vulnerable, lo que justifica la aplicación del tipo agravado previsto en el artículo 180.1.4ª del Código Penal».

Sobre la prueba pericial, el fallo consideró «plenamente válida la analítica de orina y sangre que acreditó la presencia de benzodiacepinas y etanol, sustancias que explican el estado de anulación de la voluntad en que se hallaba la víctima». También resaltó que «no existe elemento alguno que permita inferir manipulación, contaminación o irregularidad en las muestras».

El Supremo rechaza igualmente la queja de la defensa relativa a la supuesta parcialidad del tribunal de instancia, destacando que «la motivación de la sentencia recurrida es exhaustiva, racional y respetuosa con los principios de imparcialidad judicial y congruencia».

En su fundamento jurídico final, la Sala Segunda concluyó que «el relato de hechos probados describe una agresión sexual reiterada sobre una menor, ejecutada mediante la administración de sustancias que anularon su capacidad de decidir y de oponerse, lo que encaja sin duda en la definición típica del artículo 179 del Código Penal».