El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no formalizó el recurso de casación y se hizo firme la sentencia del TSJC que daba la razón a los vecinos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

En medio del vacío de poder que deja la dimisión de la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, como consecuencia del caso Valka, una nueva sentencia vuelve a restringir la celebración del carnaval. El Tribunal Supremo acaba de declarar firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), emitida el 8 de mayo del presente año, que limitaba la celebración de los conciertos de los carnavales al término de las dos principales galas de la fiesta, esto es, la de la reina y la de los drag queen.

Este enfrentamiento jurídico entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la comunidad de propietarios Simón Bolívar fue especialmente conocido porque el objeto de recurso fue la decisión municipal de celebrar un concierto de Carlos Baute, en la edición de 2023, justo al día siguiente de la celebración de la gala de la reina.

Los vecinos denunciaron aquel concierto y, en primera instancia, se les negó su petición. Pero recurrieron y cuando llegó al TSJC, la sentencia zanjaba la discusión: en base al acuerdo de 2015 que permitió la celebración del carnaval en el parque de Santa Catalina, solo «podrán celebrarse, en horario nocturno, actos artísticos de todo tipo como galas y concursos y los conciertos posteriores a las dos galas, en el correspondiente escenario o instalación adecuada, debiendo ajustarse a un horario que no perturbe el descanso de los vecinos».

Anunció el recurso, pero no lo presentó

Reacio a aceptar esta limitación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció la presentación de un recurso de casación en el Tribunal Supremo. El escrito de preparación del recurso fue presentado a fines de junio de 2025 y a él le opuso su propio escrito de personación y de oposición a la admisión del recurso de casación la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, representada por la abogada Yomara García Viera, presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido, a principios de octubre.

Sin embargo, no hizo falta que el Tribunal Supremo estudiara el fondo del asunto porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no llegó a formalizar nunca su recurso y su petición acabó decayendo.

«Habiéndose agotado el plazo legalmente establecido para personarse en el recurso de casación sin que la parte recurrente haya presentado dentro del mismo el escrito de personación, siendo dicha personación en forma y plazo un presupuesto inexcusable para el válido ejercicio de la acción, procede de conformidad con el artículo 89.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 482 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declarar desierto el recurso de casación preparado, con la consiguiente declaración de firmeza de la Sentencia de 8 de mayo de 2025», recoge el decreto de la Sala Tercera Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, emitido el pasado viernes.

Contra esta resolución cabe la interposición de un recurso de revisión, si bien se trata de una vía de impugnación extraordinaria y solo en determinados supuestos tasados.

El concierto de 2023

Este pleito se produce bajo el paraguas del acuerdo de 2015 que permitió salvar las noches de carnaval en Santa Catalina, pero el episodio concreto del concierto de Carlos Baute se produce siete años después de aquel pacto.

El anuncio del concierto del cantante venezolano fue interpretado como un incumplimiento del acuerdo de 2015, que es el marco de celebración de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Y así lo ratificó el TSJC en su sentencia de mayo al asegurar que «la cláusula cuatro -del pacto- es taxativa respecto a la posibilidad de celebrar conciertos únicamente tras las dos galas, referidos como es notorio a la gala drag y a la gala de la reina del carnaval. Solo podrían celebrase dos conciertos después de las galas». Y concluyó que, «por tanto, la celebración del concierto de Carlos Baute debió realizarse tras cualquier a de las dos galas».

En el escrito de preparación del recurso de casación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya esbozaba su posicionamiento en el sentido de que se había producido una interpretación errónea del acuerdo de 2015.

Para ello, recurría a la sentencia de primera instancia, la que falló en contra del recurso vecinal, cuyo espíritu era que el concierto de Carlos Baute «no desvirtuaba el espíritu de tutela del derecho al descanso de los vecinos porque se mantiene dentro de los márgenes pactados» porque aunque se celebró fuera de las dos galas principales, «no conllevó la celebración de un tercer concierto, sino que sustituyó a uno de los previstos».

Sin embargo, estos argumentos son atacados por la abogada de los vecinos, Yomara García, quien entiende que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «pretende eludir las líneas rojas, los parámetros mínimos que establece el acuerdo, que no son objeto de interpretación alguna pues la prohibición de los conciertos en el Parque Santa Catalina es clara (...) la rigidez de la prohibición de los conciertos fuera de los 2 días de las galas (...) es la base fundamental del acuerdo, que establece unas directrices específicas mínimas, no sujetas a flexibilidad».

En su escrito de oposición, la comunidad de propietarios Simón Bolívar entiende que la decisión de celebrar el concierto de Carlos Baute rompe el acuerdo por que impone un tercer concierto y no sustituye a ninguno de los otros, como manifestó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Al firmar el acuerdo en el año 2015 pretendía preservar la celebración de las galas. Los conciertos quedaban prohibidos, salvo los que ponían fin a las 2 galas. De ahí que se especificara que las Galas, incluidos los conciertos que las cerraban, debían terminar en un horario que no perturbase el descaso de los vecinos (el cierre se viene haciendo a las 24:00h)», se señala, «la sentencia de instancia incurrió en error que fue advertido y corregido por la Sala, ya que no se hizo 1 concierto, como alega el ayuntamiento, sino que se hicieron 3».

Los vecinos defienden que estas obligaciones no ponen en riesgo el carnaval, como demuestra el hecho de que se ha venido celebrando en Santa Catalina, y que ello no es incompatible con cumplir el número máximo de conciertos fijados.