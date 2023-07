«Sueño con una ciudad en la que la gente no duerma en la calle»

Lleva dos semanas y ya ha dado orden de que los presupuestos de 2024 estén a punto al acabar el año. Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) quiere un Ayuntamiento que modernice su estructura, que agilice trámites y que tenga presente cuestiones sociales que precisan de respuestas a pie de calle.

–La noche electoral del 28 de mayo ya se vio que era posible un nuevo tripartito en la capital grancanaria, pero no se firmó hasta pocos días antes del pleno de constitución. ¿Por qué tanta demora? ¿Fue tan difícil?

–No, pero tuvo su proceso y su 'timing'. Y había que tener en cuenta las ejecutivas de cada uno de los partidos, que también tenían que verlo. Pero hubo siempre un talante y un objetivo claro:conformar gobierno.

–En ese tiempo, ¿usted o su partido barajaron alguna otra posible alianza? ¿CC estaba ahí como un posible comodín?

–No. Los números estaban ahí y daban. La determinación era volver a formar un gobierno de progreso y fue siempre el escenario.

–Lleva ya unos días en la Alcaldía y ya había estado anteriormente en el Ayuntamiento. ¿Se ha encontrado un Ayuntamiento mejor o peor de lo esperado?

–Me he encontrado un Ayuntamiento que necesita una adaptación en las estructuras administrativas y directivas a la realidad de la ciudad y de los servicios públicos. Es a lo que me he dedicado desde que tomé posesión.

–¿Eso no significa reconocer que no se estaba funcionando bien en los mandatos anteriores, con un alcalde de su partido?

–No. Significa reconocer que hay que mejorar, porque la ciudad es un proceso de construcción permanente y las estructuras municipales que posibilitan esa mejora permanente también tienen que adaptarse.

–¿Le preocupa lo que está empezando a ver de Vox en los primeros plenos?

–Es lo que ya esperábamos. Quizás le sorprenda a quien permanentemente está blanqueando a Vox, como es el PP. Lo estamos viendo en esos pactos que nos avergüenzan a todos, y lo tengo que decir como mujer, como progresista y como socialista. Yo sabía a lo que viene Vox a las instituciones:a intentar ser antisistema en las instituciones.

–Y como mujer y como socialista, ¿se avergüenza también de algunas decisiones llevadas por Podemos al Consejo de Ministros en el que estaba usted, en concreto la llamada 'ley del solo sí es sí'?

–Hemos hecho lo que teníamos que hacer:modificar esa ley. Esa ley ha sido un gran avance, ha sido muy positiva para la consolidación de derechos, pero hay que reconocer que, cuando no da los resultados esperados, hay que saber rectificar. Quizás teníamos que haber hecho antes la modificación. Entiendo el dolor de las víctimas al ver la minoración de las penas.

–Tiene en su equipo a algunos concejales con experiencia e incluso con experiencia en otras administraciones. ¿En su mente está ser una alcaldesa muy pegada al día a día o una alcaldesa más centrada en la proyección exterior de la ciudad y que sobrevuele los problemas diarios?

–Soy una alcaldesa de calle. Si he llegado hasta aquí creo que ha sido por estar muy pegada a los barrios, a la gente. Me gustaría ser la alcaldesa de la gente, y por tanto voy a ser una alcaldesa cercana. Me gusta estar muy pegada a los asuntos, me leo los expedientes, saco conclusiones y las comparto con los concejales y las concejalas de área. No he entendido la política de otra forma allí donde he estado y a estas alturas no voy a cambiar.

–Le repito una especie de mantra: la ciudad está sucia. ¿Qué va a hacer la alcaldesa?

–La ciudad lo que tiene que hacer es resolver esos contratos que vienen del año 2013 y la ciudad nada tiene que ver con aquella de esa época. La ciudad tiene un sistema mixto de gestión que es un poco singular en el resto de grandes ciudades. En el sistema de gestión pública directa es muy importante la mejora que se ha producido de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de limpieza de este Ayuntamiento, equiparándolas al resto de trabajadores de la casa común. Eso significa que trabajan de lunes a viernes, pero la ciudad necesita limpieza de lunes a domingo. Y hay que dimensionar bien todo lo que se necesita en materia de recursos humanos y de personal. Lo que vamos a hacer es, cuanto antes, esa actualización de contrato de gestión indirecta de limpieza para adecuarlo a lo que necesita la ciudad, todos y cada uno de sus barrios. Pero al mismo tiempo necesitamos una llamada a la concienciación ciudadana. Lo quiero decir claramente: tu casa empieza en tu calle. Es una tarea colectiva.

–Pero a ese vecino que separa la basura, que coloca cada residuo en su contenedor, que paga unos impuestos y que después ve los contenedores a rebosar porque no se retiran en tiempo y forma, ¿qué le dice?

–Que tenemos que mejorar y que vamos a mejorar. Esa una determinación clara de esta alcaldesa. Pero junto a ese ciudadano cívico, hay otros que no.

–El Gobierno canario en funciones ha dado un primer paso clave en movilidad con el soterramiento de Belén María y con dos alternativas 'blandas' en Torre Las Palmas, sin ocupar la playa de Las Alcaravaneras, que es algo que usted planteó en campaña. ¿Da por buenas esas soluciones? ¿Se sentará con el nuevo consejero para ver si lo da por bueno y también con el Cabildo?

–Las tres administraciones concernidas tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar... Creo que esa intervención 'blanda' es un buen comienzo y, con la fórmula de 'ensayo y error', tenemos que ponerlas a prueba a ver si hay una disminución importante de los atascos. Esta alcaldesa no ve, en ningún caso, la ocupación de la playa de Las Alcaravaneras. Es verdad que el soterramiento de Belén María va a ser importante, pero también es verdad que vamos a ver las molestias que toda obra produce. También creo que la MetroGuagua, cuando empiece a funcionar en el tramo entre el Teatro y Manuel Becerra, va a ser importante como invitación al uso del transporte público para quien trabaja en zonas como El Sebadal. Quedaría después habilitar esas lanzaderas entre Manuel Becerra y El Sebadal.

–Ha mencionado Las Alcaravaneras, así que hablemos de otras playas. ¿Está entre las prioridades recuperar la bandera azul en Las Canteras?

–Sí. Y El Confital también.

–Pero parece como si el Ayuntamiento hubiese asumido que se ha perdido El Confital como algo normal y que no pasa nada.

–No. Se ha hecho un trabajo importante por parte de Ciudad del Mar, como por la de Aguas. Vamos a seguir trabajando hasta encontrar dónde está la causa. Es un objetivo recuperar prioritario recuperar la bandera azul y recuperar El Confital como un espacio estratégico para la ciudad.

–Las playas son un icono turístico. ¿Más turismo o menos? ¿El Ayuntamiento va a regular el alquiler vacacional o va a esperar a ver qué hace el nuevo Gobierno canario?

–Crecimiento turístico, sí, pero debe ser sostenible y responsable. Tenemos un turismo urbano en el que podemos seguir creciendo, vinculado a congresos, a la oferta gastronómica y también a ese turismo deportivo, sobre todo vinculado a las olas... Tenemos mucho en lo que crecer. Respecto a la vivienda vacacional, hay que plantearse que haya una ordenación y hay que hacerlo en consonancia con otras administraciones. Se trata de ser muy cuidadosos en algunos barrios y me viene a la cabeza el de La Isleta, con esas casas terreras y ese sabor tradicional, donde es importante el equilibrio entre conservar ese sabor y que haya un punto de dinamización que contribuya a la pervivencia del propio barrio. Es uno de los retos.

–Uno de los pilares de todos los programas electorales fue la política de vivienda. ¿Qué hoja de ruta tiene, sobre todo a la vista de la tensión inflacionista en los precios?

–Tenemos una gran noticia económica que hay que compartirla: somos la primera gran economía de la Unión Europea que baja del 2% de inflación, y eso refleja la implicación de todo un Gobierno con medidas concretas y el dinamismo de la economía. En 2008 ya vimos, con la burbuja inmobiliaria, que poner más suelo para más vivienda privada, no solventó el problema. ¿Qué creemos que hay que hacer? Lo que hemos puesto en nuestro compromiso de gobierno es continuar con las rehabilitaciones y reposiciones de vivienda, y en esto quiero reconocer el trabajo de los 8 años de mandatos anteriores de Augusto Hidalgo como alcalde. Y lo que creemos que será clave en este mandato es la construcción de vivienda en régimen de alquiler. Hemos hablado de mil viviendas en régimen de alquiler y tenemos camino avanzado, con unas 500 ya en fase de empezar a ejecutarse o en fase de proyecto. Nos quedan otras 500 para las que tenemos suelo público en diferentes zonas y tenemos que ver cómo buscamos la financiación, ya sea pública o público-privada.

–En materia social, esta es una ciudad en la que la economía va bien y se genera empleo, pero sigue habiendo gente que precisa de ayuda pública o vía ONG para comer, y gente que duerme en la calle: ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?

–Evidentemente tenemos que mejorar. Me siento compelida a actuar y mejorar las condiciones de vida. Primero, es verdad que las cifras han mejorado y si vemos los últimos informes de pobreza, hemos recuperado terreno, pero ojalá no lo perdamos. Me preocupa la gente que duerme en la calle y las primeras indicaciones que he dado a la concejala es que tenemos que terminar esa segunda fase de la Fábrica del Hielo, tenemos que abrir albergues de baja exigencia y, cuando tengamos esos recursos abiertos, tenemos que invitar a la gente a que acudan ahí. Primero, por dignidad de las personas, porque no pueden dormir en las calles, y, segundo, y por este orden, por la propia convivencia. Sueño con una ciudad en la que la gente no duerma en la calle.

–¿Vamos a tener un Ayuntamiento que pague pronto a proveedores?

–Llevamos dos semanas de gobierno y vamos a tener un Ayuntamiento que apruebe sus presupuestos en tiempo y forma. El objetivo es aprobarlo en diciembre de este año. Una vez aprobado el presupuesto, es verdad que el periodo medio de pago ha bajado.

–¿Ese deseo de mejorar incluye la Sociedad de Promoción?

–Eso incluye todo.

–La Sociedad de Promoción tiene un agujero de 1,6 millones de euros.

–Tenemos que ver el estado de las cuentas y poner la Sociedad de Promoción al día, para saber exactamente el debe y el haber, y ponernos al día en el pago a personas y empresas. Quiero un Ayuntamiento que funcione, que esté al día, y que sea referente en la prestación de servicios y en el pago de las empresas, y por supuesto que las empresas cumplan con los servicios contratados.