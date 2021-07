«La solidaridad canaria es increíble» Vendedora de la Once. María Jesús Santana, seleccionada como la mejor comerciante de la Once en Canarias en 2020, ha repartido tres premios gordos a lo largo de su carrera

María Jesús no es ciega de nacimiento. Siempre fue miope y con el paso del tiempo se le redujeron los campos visuales. Llegó a la Once en el año 96, mientras estudiaba Empresariales; año en el que se afilió a la organización. «Me costó reconocerlo. Recuerdo estar en la universidad y cuando cogí un monóculo y pude volver a ver la pizarra me pareció haber descubierto el mundo». Como cualquier afiliado, tiene una discapacidad menor del 10% de visión.

Después de estar trabajando como vendedora 18 años, cuenta que lo más importante es «hacer sentir cómoda a la gente». En buena parte, ellos son los protagonistas de que haya sido seleccionada como mejor vendedora de la Once en Canarias en 2020: «El premio no es nada sin la sociedad que nos apoya». La otra parte se la debe a todos los compañeros de la Once, su «otra gran casa» y a la que no tiene más que palabras de agradecimiento.

En la calle empezó como ambulante por el «cono sur», es decir, la zona de San José y Zárate, en donde estuvo vendiendo de forma continuada durante 12 años. Por esa época su estado físico y visión le permitían ir caminando todos los días desde su casa, en Mesa y López, a los barrios, donde la gente le esperaba. «Es curioso que te esperen. Como no tenía mucha voz, llegaba detrás del panadero que tocaba la pita. Así la gente también se enteraba de que estaba».

Todavía recuerda el primer día que tuvo que hacer el camino con todos los productos en las manos: «Lo viví con muchos nervios y miedo porque no conocía la zona». Durante las primeras horas le acompañó un gestor comercial y el resto del día se las apañó sola. Hoy las cosas han cambiado y antes de vender en la calle hay que realizar una formación. Pero aquel día 16 de julio ella se prometió a sí misma que vendería todos los cupones. Así fue. Regresando por la tarde, cuando a penas le quedaban cuatro o seis, el destino quiso que un señor de un bazar le parara y se los comprara. Lo que no se esperaba era que sus caminos se fuesen a encontrar dos años más tarde. Y es que María Jesús, a lo largo de todo este tiempo, ha repartido tres premios gordos; uno de ellos a ese hombre que le paró en su primer día de trabajo cuando ya regresaba a casa. «Se lo agradecí mucho».

Tras su andadura como ambulante ya se quedó fija en un punto de Mesa y López. Después pasó a la calle León y Castillo, donde trabajaba de mañana y tarde, y a finales de 2020 la Once le propuso cambiar al Doctor Negrín. Allí se encuentra todas las mañanas. «Estamos en un momento muy difícil para todos y poder aportar a alguien una sonrisa o una palabra vale mucho», dice.

Se siente muy afortunada por «la solidaridad canaria». Durante todos estos años se ha ganado un clientela «verdaderamente fiel». Ahora que se encuentra en su nuevo punto de venta le «sorprende» que la gente a la que vendía hace 15 años le reconozca: «Es muy bonito porque parece mentira que se acuerden de ti».

Su rutina no se queda solo en la calle. Todos los días por la noche tiene que ordenar y colocar los cupones, «hay unas normas establecidas por la Once para exponer los productos y para que uno pueda tener referencia de dónde está ubicada cada cosa en la mesa expositora».

Siempre le ha gustado construir y es una amante de los legos, «tengo algunos pendientes. Mi marido me regaló unos que recrean monumentos de Londres y los tengo preparados para hacer. Me va costando un poquito más». La música es otra de sus pasiones. Le gusta Malú, tiene «buenas canciones y disfruto con sus letras porque están llenas de sentimiento».

Un premio de todos

El primer día que no salió a trabajar cuando se decretó el estado de alarma coincidió con su 50º cumpleaños. Recuerda que, como muchos, lo vivió con «incertidumbre». Pero da las gracias a la Once por el apoyo ofrecido durante todo el periodo de aislamiento. Los gestores comerciales le llamaban, no solo a ella sino al resto de afiliados y vendedores, «cada 15 días» para ver cómo se encontraba y si necesitaba algo. «Eso para mi tiene muchísimo valor». Después del confinamiento la organización le ha proporcionado «siempre» los medios y el material higiénico necesario para trabajar: «Estoy muy respaldada».

María Jesús, junto a las otras 21 personas vendedoras seleccionadas de todos los puntos de España, recibió su galardón en una cena celebrada en el Hotel ILunion Pío XII de Madrid. Pero ella insiste en que el premio «es de la sociedad», que la ha enriquecido y con la que sigue aprendiendo todos los días.