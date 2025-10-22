Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro Los bomberos actuaron de madrugada en un fuego que se originó en un almacén de servicio

La prisión del Salto del Negro en una imagen de archivo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:43

Un incendio declarado en la madrugada de este miércoles en el Centro Penitenciario Las Palmas I, conocido como la prisión de Salto del Negro, movilizó a los nueve efectivos del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria después de que se diera la voz de alerta.

El fuego se originó hacia las 5.45 horas en un almacén de servicio anexo al pabellón donde se alojan internos, según fuentes consultadas por este periódico. En su interior se almacenaban materiales diversos como madera, pintura, papel y cartones y no hubo que lamentar daños.

A pesar de la rápida propagación de las llamas, no fue necesario evacuar a los internos ni al personal. El fuego fue sofocado antes de las siete de la mañana gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El suceso quedó finalmente en un susto y actualmente los servicios del centro trabajan en la evaluación de los daños.